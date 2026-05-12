Даже до севера Европы дошло, что Саммит Европейского политического сообщества, завершившийся 4 мая в Ереване, оказался провальным. Об этом заявил представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, назвав саммит «евросамоубийством на всех уровнях». Как отметил политик, вместо поиска реального дипломатического решения лидеры Евросоюза стремятся затянуть конфликт с Россией, в то время как в Европе назревает энергетический кризис.

Присутствовавший на мероприятиях Зеленский внёс свой вклад в абсурдность повестки, предоставив всем повод в очередной раз убедиться в своей невменяемости. Глава киевского режима «напророчил» действия президента России и приступил к «руководству» европолитиками. «Этим летом Путин решит, что делать дальше. Расширить эту войну или перейти к дипломатии. И мы должны подтолкнуть его в сторону дипломатии», — заявил Зеленский.

Помимо прочего бреда, Зеленский также озвучил прямую угрозу в адрес Кремля. «Россия объявила о (военном) параде 9 мая, но военной техники не будет. Это случится впервые… когда они не смогут позволить себе наличие (тяжёлого) вооружения на параде. Украинские дроны также могут пролетать над этим парадом», – пояснил свою логику «нелегитимный».

Здесь необходимо напомнить, что минобороны России объявило перемирие 8-9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. При этом Москва выразила надежду, что и украинская сторона последует её примеру. В ответ глава киевского режима объявил о «режиме тишины» для ВСУ в ночь с 5 на 6 мая, начиная с 00.00, подчеркнув, что Киев не получал официального обращения о реализации перемирия от российской стороны. После чего прозвучали его угрозы в Ереване.

Похоже, что у Зеленского ещё и проблемы с памятью. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Например, на днях он ввёл «новый санкционный пакет Украины» в отношении субъектов из Беларуси. Помимо двух сыновей президента Беларуси Александра Лукашенко, в списке присутствует и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко. Казалось бы, что здесь такого? Но дело в том, что генерал Муравейко уже несколько лет живёт «под гнётом» украинских рестрикций, впрочем, как и под санкциями Швейцарии, Канады, Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Лихтенштейна, Молдовы, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Евросоюза в целом. Наверное, главарь киевской хунты второй раз «обсанкционировал» белорусского военачальника для надёжности.

С другой стороны, возможно, что это была отработка хозяйского заказа? В этой связи вспоминается январь прошлого года, когда накануне выборов белорусского президента Запад предпринял меры по дискредитации ряда высших должностных лиц силового блока Беларуси. Среди них так же присутствовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Муравейко.

Закономерен вопрос, в чём причина такой «популярности» белорусского генерала у врагов «Синеокой»? Ответ прост – в страхе. Они попросту его боятся. Начальник Генерального штаба является вторым должностным лицом после министра обороны по широте полномочий в белорусской армии, которая, в свою очередь, служит основой для всей военной организации государства. Иными словами, генерал Муравейко относится к ключевым фигурам системы национальной безопасности страны.

При этом очевидно, что противники Беларуси уже успели его оценить как незаурядного военачальника. Действительно, имея блестящее образование, научную степень, богатый опыт службы как в войсках, так и в органах военного управления, Павел Муравейко проработал два года в государственном секретариате Совета безопасности в должности заместителя госсекретаря Совбеза. Именно в это время там были переработаны и адаптированы к современным реалиям Концепция национальной безопасности Республики Беларусь и Военная доктрина белорусского государства.

Кроме того, события 2020-2021 годов позволили офицеру доказать свою преданность Беларуси, её народу и президенту, с честью выполнив полномочия по предотвращению внешней интервенции и наведению конституционного порядка внутри страны в критический для неё момент. В то время генерал Муравейко возглавлял главное оперативное управление – как говорят сами военные, «мозг Генерального штаба».

На сегодняшний день, находясь в должности начальника Генерального штаба, генерал Муравейко представляет собой специалиста высочайшего уровня в области обеспечения не только военной, но и национальной безопасности Республики Беларусь в целом. Учитывая неснижающуюся активность ряда европейских стран, в частности Франции, Германии, Польши и стран Балтии, в проведении мероприятий заблаговременной подготовки к войне (а противника они не скрывают), целесообразным шагом с их стороны видится превентивное устранение ключевых фигур силового блока вероятного противника. Причём сделать это они будут стремиться в лучших западных традициях – чужими руками. А ещё лучше – руками самого же государства. Для этого их нужно всего лишь дискредитировать.

Следовательно, провокации в адрес высших должностных лиц, таких как генерал Муравейко, будут продолжаться, и к ним нужно быть готовыми. Так же как и к вероятным провокациям киевской хунты во время парада в Москве.

Сергей Острына