В США успешно испытали беспилотник BRAKER, способный разрушать укрепленные бункеры

Логика стремительной эволюции боевых беспилотных систем подсказывала, что оснащение их антибункерными зарядами — лишь вопрос времени.

26 марта в Редстоунском арсенале, штат Алабама, прошли боевые учения с применением установленного на БПЛА бронебойно-фугасного заряда BRAKER. По словам руководителя проекта полковника армии США Винсона Морриса, на реализацию концепции от идеи до создания прототипа ушло всего несколько недель. Цель проекта — создание компактной, мощной, разрушительной боеголовки для небольшого маневренного беспилотника. В начале марта разработчики инженеры Центра вооружений приступили к работе. В начале они спрессовали взрывчатые вещества, затем изготовили корпус и интегрировали полученное устройство в недорогой одноразовый беспилотник. Испытания на совместимость состоялись на полигоне Picatinny Arsenal, где было создано более десяти боеголовок, одна из которых и была испытана на импровизированном бункере. Главный итог испытаний — наделение дронов новыми возможностями: при ударе обладающая достаточной скоростью и массой боеголовка успешно пробивает защитные слои, грунт, бетонные конструкции и взрывается внутри подземного сооружения.

Александр Агеев

