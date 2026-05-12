В Германии решили разработать инновационный «защитный щит» от дронов

Источник изображения: @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Rheinmetall и Deutsche Telekom договорились о разработке системы защиты от БПЛА

Rheinmetall и Deutsche Telekom объединятся для создания «защитного щита» от беспилотников, сообщил оборонный концерн в преддверии выставки AFCEA в Бонне. Партнеры намерены совместно обеспечивать безопасность городов и критической инфраструктуры Германии, передает РИА Новости со ссылкой на заявления обеих компаний.

Официальное соглашение было достигнуто накануне выставки AFCEA, открывающейся 12 мая в Бонне.

Разрабатываемая система нацелена на раннее обнаружение дронов и их подавление тремя способами: сигналами радиопомех, дронами-перехватчиками или лазерными установками, без использования зениток. Telekom отвечает за мобильные сети и цифровые приложения, Rheinmetanal — за сенсоры и средства поражения, включая лазеры.

«Угроза со стороны БПЛА носит глубоко цифровой характер, поэтому нужно сочетать сенсорику, средства поражения и защищенные сети связи», — пояснил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

В концерне уточнили, что разрабатываемая защита потребуется электростанциям, промышленным объектам, мостам и другим критическим объектам. Речь идет о нейтрализации разнопрофильных угроз, включая кибербезопасность и физическую охрану периметра.

Ранее глава Rheinmetall высмеял украинских производителей дронов.

Татьяна Охотникова

