Лукашенко высказался об оснащении современным оружием белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следует оснащать армию страны всеми видами современного оружия. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Президент отметил, что без современного вооружения решать задачи обороны страны невозможно, но сделал одно уточнение.

«При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал», — сказал он.

У армии страны должно быть такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры, добавил Лукашенко.

В феврале Лукашенко заявил, что без армии страна рискует прекратить свое существование. На церемонии награждения, проходившей в День защитника Отечества, он напомнил, что «без армии, без силовых структур, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего».

Говоря о безопасности страны он также заявлял, что наследники нацистов предпринимают попытки сформировать «бронированный кулак» для удара на восточном направлении.

Ранее Лукашенко назвал врагов Белоруссии.

Михаил Миронов

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
