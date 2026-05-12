FT: Франция станет крупнейшим акционером поставщика оружия для бундесвера

Сотрудники KNDS загружают боеприпасы в RCH 155 во время презентации на полигоне Альтенграбов в Германии. Июнь 2024 года.
FT: Франция из-за споров Берлина станет главным акционером поставщика бундесвера

Нерешительность правительства ФРГ в вопросе размещения акций разработчика танков Leopard 2 может сделать Париж крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS, пишут СМИ.

Оборонное предприятие KNDS, выпускающее немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, готовится к первичному размещению акций, передает РИА "Новости".

Председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру в ближайшие два месяца независимо от позиции властей Германии.

"IPO без соглашения с Берлином оставит Францию, которой принадлежит вторая половина KNDS, крупнейшим единоличным акционером ключевого поставщика вооруженных сил Германии, бундесвера", – пишет газета Financial Times. Задержка с окончательным решением связана с затянувшимися внутренними спорами в немецком руководстве.

Если размещение состоится без участия Берлина, немецкая сторона сохранит возможность приобрести долю в концерне позже. Однако в таком случае правительство столкнется с дополнительными серьезными ограничениями, касающимися приоритетов производственных программ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, между Германией и Францией обострились разногласия по вопросам обороны.

Политический кризис в Париже поставил под угрозу совместные с Берлином проекты по созданию военной техники.

При этом германо-французский оборонный концерн KNDS в конце прошлого года получил 350 заказов на новое поколение танков Leopard-2.

Мария Иванова

