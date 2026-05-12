В Белоруссии задумались об увеличении поставок современного оружия

Дмитрий Пантус
Белорусская армия заинтересована в самом современном вооружении, и ее оборонно-промышленный комплекс активно работает над удовлетворением этих потребностей, заявил глава Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.

"Наши вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы над этим работаем. До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения", – цитирует Пантуса РИА "Новости".

Глава ведомства также обратил внимание на то, что комитет намерен сократить сроки поставок техники. Это коснется не только вооруженных сил, но и других воинских формирований страны.

В 2025 году Белоруссия решила подписать с Россией программу военно-технического сотрудничества до 2030 года. Президент страны Александр Лукашенко анонсировал строительство собственных производств артиллерийских боеприпасов.

