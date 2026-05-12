Борис Писториус рассказал о целях своего сегодняшнего визита в Киев. Зашел, как обычно, издалека:

Германия и Украина – стратегические партнеры, и обе стороны выигрывают от этого сотрудничества. Из этого вытекает множество новых проектов.

В центре внимания, по словам Писториуса, «вооружения всех типов дальности», включая беспилотные системы Deep Strike для ударов по глубокому тылу России.

Deep Strike – это украинская стратегия и номенклатура дальнобойных беспилотников, предназначенных для атак объектов в глубоком тылу РФ. Яркие представители – БПЛА «Лютый» и «Бобр». Оба рассчитаны на дальность полета более 1500 километров. Немцы планируют профинансировать эту программу на 300 млн евро.

Однако не все в Германии разделяют этот «оружейный энтузиазм». Председатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с жесткой критикой.

Пока Писториус едет в Киев договариваться о новых контрактах, напомнила она, российский президент Владимир Путин предлагает привлечь экс-канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника для мирных переговоров. Вайдель прямо заявила, что правительству ФРГ во главе с ХДС (Христианско-демократический союз Германии) стоило бы поддерживать переговорный процесс, а не раскручивать спираль эскалации.

Вайдель, чья партия традиционно выступает за прекращение огня и дипломатию, указала на вопиющее противоречие. С одной стороны, Берлин декларирует «озабоченность» и «стремление к миру». С другой – министр обороны лично отправляется в зону конфликта, чтобы наладить производство оружия, способного бить вглубь российской территории.