Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов выдал неожиданную новость. Оказывается, на Украине существует государственная структура, которая занимается изучением НЛО. И работает она с советских времен.

Мало того, по словам советника, у ВСУ появился «специальный объемный документ» на эту тему, согласованный лично главкомом Сырским. Исследование НЛО, подчеркивает Бескрестнов, теперь стало «больше военной задачей, чем гражданской».

Бескрестнов утверждает, что его лично нашли «представители этой структуры». После того как в 2023 году он опубликовал видео, где аэроразведка ВСУ наблюдала неопознанный летающий объект в зоне боевых действий. И теперь видимо киевские аналитики ломают голову: это пришельцы, российские «Герани» или очередной секретный проект Пентагона?

Сам советник склоняется к версии, что такие явления могут быть испытаниями новых типов вооружения. Но Бескрестнов, судя по всему, не исключает и более экзотических версий.

Интересно, что такое заявление прозвучало практически синхронно с началом рассекречивания материалов об НЛО в США. Пентагон, Белый дом, ФБР, NASA – все подключились. Специальный офис AARO выкладывает в открытый доступ архивы. А сайт Пентагона с секретными файлами за 12 часов посетили 340 миллионов человек. Совпадение? Или Киев решил не отставать от заокеанских партнеров?