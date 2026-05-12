Кого бомбить собираются: ВВС Турции заказали сотни термобарических авиабомб

Турецкая государственная оборонная компания MKE получила крупный заказ на производство термобарических авиационных бомб для нужд ВВС Турции. Об этом сообщается в свежих заявлениях компании и публикациях в оборонных источниках.

В общей сложности военно-воздушные силы Турции планируют закупить 1900 термобарических авиабомб для, как указано в релизе, существенного повышения ударного потенциала авиации.

Термобарические боеприпасы предназначены для поражения укреплённых целей, бункеров, пещер - живой силы в закрытых пространствах. Как хорошо известно, они создают мощную ударную волну, длительное высокотемпературное воздействие и эффект резкого перепада давления за счёт выгорания кислорода в определённом объёме за крайне малое время. Всё это позволяет справляться с живой силой, укрытой фортификациями различного типа.

Заказ следует за успешными испытаниями и презентацией одной из самых мощных турецких разработок - термобарической бомбы GAZAP (весом около 970 кг, на базе Mk-84), которую в Турции называют «самой мощной неядерной авиабомбой в истории страны». Бомба демонстрирует высокую проникающую способность и разрушительный эффект, способный генерировать температуры до нескольких тысяч градусов и разбрасывать тысячи осколков.

MKE традиционно выступает одним из ключевых производителей боеприпасов для турецкой армии. Эксперты отмечают, что такой объём заказа свидетельствует о серьёзных планах по модернизации ударных возможностей ВВС Турции (в первую очередь F-16 и потенциально других платформ).

А кого бомбить собираются?

Предположительно, ВВС Турции могут применять авиационный «термобар» против позиций курдских формирований на территории соседнего Ирака. Испытать на практике, так сказать...