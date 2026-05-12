Войти
Военное обозрение

Кого бомбить собираются: ВВС Турции заказали сотни термобарических авиабомб

452
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая государственная оборонная компания MKE получила крупный заказ на производство термобарических авиационных бомб для нужд ВВС Турции. Об этом сообщается в свежих заявлениях компании и публикациях в оборонных источниках.

В общей сложности военно-воздушные силы Турции планируют закупить 1900 термобарических авиабомб для, как указано в релизе, существенного повышения ударного потенциала авиации.

Термобарические боеприпасы предназначены для поражения укреплённых целей, бункеров, пещер - живой силы в закрытых пространствах. Как хорошо известно, они создают мощную ударную волну, длительное высокотемпературное воздействие и эффект резкого перепада давления за счёт выгорания кислорода в определённом объёме за крайне малое время. Всё это позволяет справляться с живой силой, укрытой фортификациями различного типа.

Заказ следует за успешными испытаниями и презентацией одной из самых мощных турецких разработок - термобарической бомбы GAZAP (весом около 970 кг, на базе Mk-84), которую в Турции называют «самой мощной неядерной авиабомбой в истории страны». Бомба демонстрирует высокую проникающую способность и разрушительный эффект, способный генерировать температуры до нескольких тысяч градусов и разбрасывать тысячи осколков.

MKE традиционно выступает одним из ключевых производителей боеприпасов для турецкой армии. Эксперты отмечают, что такой объём заказа свидетельствует о серьёзных планах по модернизации ударных возможностей ВВС Турции (в первую очередь F-16 и потенциально других платформ).

А кого бомбить собираются?

Предположительно, ВВС Турции могут применять авиационный «термобар» против позиций курдских формирований на территории соседнего Ирака. Испытать на практике, так сказать...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Турция
Продукция
F-16
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 17:20
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 15:28
  • 15763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 10:40
  • 72
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска