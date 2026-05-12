Колесная САУ Т-155 ТТА «Пантера» ВС Турции.

Согласно открытым источникам, турецкая оборонно-промышленная компания ASFAT в течение 2026 года поставит для нужд подразделений самоходной артиллерии СВ ВС Турции 40 колесных САУ модели Т-155 ТТА «Пантера» с орудием калибра 155 мм, длина ствола 52 калибра.

Внешний вид САУ Т-155 ТТА "Пантера"

В качестве шасси с колесной формулой 8х8 выбран многофункциональный автомобиль марки ВМС модели 525-44 с бронированной двухрядной кабиной (2 класс бронезащиты по стандарту 4569 НАТО). Данный автомобиль серийно оснащают:

6-ти цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом от компании Cummins (США), серия ISX, мощность 503кВт/675 л.с.;

АКПП модель 4900 SP (пр-во компании Allison, США) – 7 ступеней для движения вперед и 1 для движения задним ходом;

раздаточная коробка и мосты произведены турецкой компанией BASE.

Сочетание данных компонентов позволяет САУ развивать скорость до 80 км/ч по шоссе. Запас хода по топливу составляет 600 км. Данное шасси также используется и для боевых машин ОТРК «Тайфун 4».

САУ Т-155 ТТА «Пантера» на испытаниях по проверке работы демпеферных механизмов под максимальным углом возвышения

Длина САУ в собранном состоянии составляет 13м, ширина 3,2 м, высота 3,4 м. Масса пустой установки: 32000 кг, масса снаряженная 38000 кг. Укладка позволяет разместить комплект метательных зарядов и до 24 снарядов.

Система заряжанияания полуавтоматическая.

Скорострельность 6 выстр./мин. или 8 выстрелов за 90 секунд.

Перевод САУ из походного положения в боевое за 30 секунд, свертывание и уход с позиции – 120 сек.

Экипаж: от 3 до 5 военнослужащих.

САУ в процессе заряжания/подготовки к выстрелу

Известно, что НИОКР по САУ Т-155ТТА была открыта в феврале 2020 года под шифром «Arpan». Сборка прототипа завершилась только в ноябре 2022 года. Для проведения контрольных/ресурсных испытаний потребовалось суммарно 36 месяцев – суммарный пробег составил 20000 км. Установка эксплуатировались во всех характерных для Турции климатических условиях.

Общий настрел 350 выстрелов – применялись осколочно-фугасные снаряды М107 (дальность выстрела не более 18 км.), снаряды М549А1 (дальность выстрела до 30 км.) и активно-реактивные боеприпасы с дальностью полета до 40 км. Все указанные боеприпасы производит турецкая компания МКЕК.

Внешний вид пульта АСУНО модели HT-7244, пр-во компании Aselsan.

Цифровая автоматическая система управления, наведения и огня разработана специалистами компании ASELSAN. Состоит из баллистического вычислителя, инерциального модуля и РЛС (предназначена для вычисления начальной скорости снаряда).