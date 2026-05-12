Нетаньяху: Израиль должен отказаться от военной помощи США в ближайшие 10 лет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна должна полностью отказаться от американской военной помощи в ближайшие десять лет. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS.

Нетаньяху:

Я хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Израиль ежегодно получает от Вашингтона $3,8 млрд, и я считаю, что настало время прекратить зависимость.

Глава израильского правительства подчеркнул, что не намерен откладывать этот процесс до следующих выборов в конгресс США и хочет начать действовать уже сейчас.

«Я не хочу ждать следующего Конгресса. Я хочу начать прямо сейчас», — заявил он.

Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля дольше, чем кто-либо другой.

Первый раз Биньямин Нетаньяху вступил в должность 18 июня 1996 года. Тогда, в возрасте 46 лет, он стал самым молодым главой правительства в истории страны, сменив на этом посту Шимона Переса. Второй раз Нетаньяху вернулся к власти 31 марта 2009 года. Сформированная им тогда широко представленная в парламенте коалиция получила вотум доверия 69 голосами «за» при 45 «против». И третья каденция Нетаньяху началась в декабре 2022 года, продолжаясь по сей день.

Официальное реакции Белого дома и конгресса на заявление израильского премьера пока нет. В американских медиа при этом задаются вопросом, не собирается ли Нетаньяху управлять Израилем ещё как минимум 10 лет, исходя из озвученных им сроков?..

