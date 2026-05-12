Страны НАТО ждут, что Трамп выведет из Европы больше войск (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трамп может решить вывести дополнительные войска из стран Евросоюза

Гнев Трампа по отношению к НАТО не утихает, сообщает Bloomberg. Американский президент всерьез намерен наказать альянс за неповиновение, и поэтому готовится принять ряд неприятных для европейских союзников Вашингтона решений.

Эллен Миллиган (Ellen Milligan), Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Эрик Мартин (Eric Martin)

Трамп объявит о дальнейшем выводе войск — возможно, из Италии — и откажется от плана размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии, предрекают высокопоставленные дипломаты стран НАТО.

Союзники США в Европе предвидят, что вскоре после объявления о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии президент Дональд Трамп продолжит сокращать американский контингент в Европе, сообщили осведомленные источники.

Высокопоставленные дипломаты из стран НАТО предрекли, что Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск (возможно, из Италии), и откажется от плана размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии, разработанного еще при Джо Байдене, сообщили источники на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений.

По их словам, также рассматривается прекращение участия США в ряде военных учений и переброска войск из стран, раздосадовавших президента, в другие, чья верность сомнений не вызывает. Собственно, эта идея возникла еще на первом президентском сроке Трампа, когда он задумался об отправке дополнительных войск в Польшу.

Источники подчеркнули, что прогнозы о выводе войск основаны на публичных комментариях Трампа и беседах официальных лиц альянса с американскими коллегами о дальнейших планах для НАТО. Пентагон от комментариев отказался.

В субботу в телефонном разговоре с корреспондентом итальянской газеты Corriere della Sera Трамп заявил, что США "все еще обдумывают" вывод войск с итальянских баз. Переброску войск из Германии он комментировать отказался. При этом он подчеркнул, что США всегда подставляли Италии плечо, а она "не пришла нам на выручку в нужный момент".

В прошлом месяце Италия отказала США в использовании одной из авиабаз для операций в Иране. При этом правительство подчеркнуло, что придерживается действующих на протяжении десятилетий соглашений и процедур, которые не допускают боевых операций, и заявило, что такие запросы должны быть представлены на рассмотрение парламента.

"Если одна из главных причин участия США в НАТО — это возможность развертывать в Европе войска, в том числе для использования в других чрезвычайных ситуациях, а это уже не так, по крайней мере, со стороны некоторых союзников, то это проблема, и ее необходимо тщательно изучить", — заявил журналистам во время пятничной поездки в Италию госсекретарь США Марко Рубио. Его итальянский коллега Антонио Таяни заявил, что подчеркнул Рубио "важность американского присутствия в Европе".

Дальнейший вывод войск послужит еще одним сигналом недовольства Трампа союзниками по НАТО, включая Германию и Испанию, чью помощь в войне США и Израиля с Ираном он счет откровенно недостаточной. В конце апреля на вопрос, готов ли он рассмотреть вывод войск из Италии или Испании, Трамп ответил: "А почему бы, собственно, и нет?"

"Италия не оказала нам абсолютно никакой помощи, — сказал он. — А Испания вела себя ужасно, просто ужасно".

Североатлантическому альянсу пока не сообщили, какое именно подразделение будет переброшено из Германии, но официальные лица полагают, что США остановятся на варианте скорейшего вывода войск, сообщил один из источников. Испания прогневала Трампа еще и тем, что единственная выбила себе освобождение от нового норматива расходов НАТО на оборону в размере 5% ВВП. В результате посыпались догадки, что США могут сократить присутствие на базах Рота или Морон.

Выпады президента и тревога дипломатов НАТО обострили давнюю напряженность в отношениях между Трампом и европейскими странами, лишь усилившуюся на втором президентском сроке. С другой стороны, назревающее беспокойство несколько смягчается тем фактом, что Трамп давно намекал на выход из НАТО, но так и не осуществил своих намерений.

Отчасти это можно трактовать как признание со стороны Трампа и его советников того, что постоянный разрыв или масштабный вывод войск навредит интересам США, даже если удовлетворит стремление Трампа поквитаться со странами, которые увиливают от обязанностей.

"Мы пострадали бы не меньше, а то и больше, чем европейские страны, на которых бы обрушили свои кары, значительно сократив наши силы или присутствие", — считает генерал-майор армии в отставке и бывший высокопоставленный чиновник НАТО Гордон Дэвис, ныне старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

В настоящее время на континенте размещено порядка 85 тысяч военнослужащих США. Это число колеблется, когда подразделения возвращаются домой или в случае, если Вашингтон расширяет присутствие для военных учений. Базы, разбросанные по всей Европе, служат плацдармом для оперативного развертывания на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Присутствие США в Восточной Европе обеспечивает уверенность и усиливает сдерживание России.

Несмотря на гнев Трампа, официальные лица НАТО и высокопоставленные дипломаты по-прежнему считают, что законодательные барьеры Конгресса, а также стратегическая зависимость США от Европы не дадут президенту продавить столь масштабные перемены.

Когда на прошлой неделе Трамп объявил о плане вывести пять тысяч военнослужащих из Германии, некоторые законодатели задались вопросом, не противоречит ли этот шаг принятому в прошлом году закону, который требует одобрения Конгресса для сокращения присутствия американских войск в Европе ниже уровня в 76 тысяч человек.

Недавняя встреча замминистра обороны Элбриджа Колби с послами дюжины стран НАТО прошла плодотворно и была сосредоточена на совместной работе над "НАТО версии 3.0". Под этим подразумевается стремление США к тому, чтобы Европа взяла на себя ответственность за собственную оборону, по словам трех осведомленных человек, попросивших не раскрывать их имен.

Многие страны Старого Света постепенно восстанавливают обороноспособность, однако Европе потребуется еще от пяти до десяти лет или даже дольше, чтобы полностью обеспечить собственную безопасность, заявила постоянный представитель США при НАТО в администрации Байдена Джулианна Смит.

"Они просто не могут заменить того, что США предоставляют в плане сдерживания", — отметила она, подчеркнув такие области, как стратегический транспорт, разведку и наблюдение, а также дозаправку в воздухе.

Часть союзников по НАТО наверняка поддержат переброску военных ресурсов США на восток, учитывая, что Германия перестала быть эпицентром противостояния с Россией, в отличие от эпохи холодной войны. Польша, которая тратит на оборону в процентном отношении больше всех в альянсе, настаивает на расширении присутствия США.

США также расширяют базы в бухте Суда на Крите и Лагере Костюшко в Польше, что подпитывает слухи о том, что США могут перебросить войска именно туда.

Хотя передислокация войск на восток сама по себе целесообразна, сопутствующие затраты едва ли ее оправдают, сказала Смит, ныне президент аналитического центра Clarion Strategies.

"Поспешный вывод войск из Европы создаст уязвимые места и подаст Москве сигнал, что сейчас самое время испытать альянс на прочность", — предупредила она.

Статья написана при содействии Кортни Макбрайд и Донато Паоло Манчини