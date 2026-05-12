Известия.ru

Лихачев сообщил об отказе «Росатома» работать с Siemens

Источник изображения: Global Look Press/Florian Gaertner

Российская госкорпорация «Росатом» не намерена больше работать с немецкой компанией Siemens, ей найдена замена, сообщил 9 мая гендиректор компании Алексей Лихачев.


«Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах. И весь комплекс решений по системе управления теперь ориентирован и у нас, и за рубежом исключительно решениями, не связанными с Siemens», — сказал он.

Глава «Росатома» добавил, что в своих проектах в РФ и за рубежом госкорпорация теперь ориентируется исключительно на решения, не связанные c Siemens. Кроме того, Германия, отказавшись от атомной энергетики, утратила свою роль на глобальном рынке, констатировал Лихачев.

«Этот нелепый отказ от атомной энергетики одного из ведущих мировых вендеров — выстрел даже себе не в ногу, а более важное место. <...> Но самое главное, они в обозримом будущем потеряли свою любую роль на глобальном рынке. И, к сожалению, еще и ухудшили ее совершенно непотребным поведением в качестве наших поставщиков, имею ввиду Siemens», — заметил глава госкорпорации.

«Росатом» расторг контракт по проекту венгерской атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» с немецким конгломератом Siemens в конце 2025 года в связи с невыполнением им обязательств по договоренности. Как отмечалось 18 февраля, российская сторона рассматривает новые возможности для замены оборудования и изучает возможность заключения новых сделок как с отечественными, так и с европейскими производителями.

