Встреча с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил Президенту об итогах работы компании за 2025 год, выполнении гособоронзаказа, развитии гражданской авиации и автомобилестроения. Отдельное внимание уделено разработке социально значимых цифровых решений.

В.Путин: Добрый день!

Сергей Викторович, Вы подвели итоги работы компании за прошлый год. Давайте с этого начнём.

С.Чемезов: Да.

У нас завершился год, я хотел бы подвести итоги. В 2025 году завершился цикл предыдущей десятилетней Стратегии [развития на период до 2025 года]. В целом, можно сказать, мы её успешно выполнили. На презентации показано, что выручка за 10 лет выросла в четыре раза, темпы роста с 2015 года были 14,8 процента.

Росла и гражданская продукция – по итогам 2021 года мы достигли показателя 45,5 процента. Это был самый высший показатель. Но потом, к сожалению, этот показатель стал падать. Почему? Потому что стал значительно расти гособоронзаказ, и в относительном выражении выручка гражданской продукции стала меньше, хотя в абсолютных цифрах она продолжает расти каждый год.

В 2025 году мы утвердили новую Стратегию до 2036 года, которая тесно увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития. Учитываем изменения внешних условий. Корпорация определила набор своих ключевых целей: это полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объёма экспорта и сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и, конечно, рост гражданской продукции. Не остались вне фокуса внимания и социальные показатели, а также цифровизация и роботизация производства.

В.Путин: Что по роботизации, какие там изменения?

С.Чемезов: Мы постоянно приобретаем новые, современные роботизированные станки, обучаем наших специалистов работе на этих станках. В целом у нас за счёт этого увеличивается производительность труда.

В.Путин: Насколько увеличилась?

С.Чемезов: По сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,2 процента.

В.Путин: Да ладно?

С.Чемезов: Да.

В.Путин: Производительность труда?

С.Чемезов: Да, в том числе и за счёт того, что мы применяли роботизированные станки, современные станки.

В.Путин: Это хороший результат. Вы уверены, что на 20 процентов?

С.Чемезов: Да, 6,2 миллиона рублей – выработка на одного сотрудника по сравнению с прошлым годом: было 5,18 [миллиона рублей].

У нас выручка, как я уже говорил, увеличилась на 25 процентов и сегодня составляет 4,5 триллиона [рублей], чуть даже больше. Численность увеличилась на четыре процента.

Сегодня 727 тысяч человек работает на предприятии. Мы стали крупнейшими работодателями, вторыми после «РЖД». Заработная плата растет. Сегодня [она составляет] 123,4 тысячи [рублей], зарплата выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Как я уже говорил, выработка у нас выросла на 20 процентов.

Работаем с Министерством обороны. Работаем над сокращением издержек и над производительностью. Я показал Вам цифры. У нас выросла выручка по гражданской продукции: сегодня [она составляет] 1 триллион 120 [миллиардов рублей].

В.Путин: Это очень хорошо. В условиях проведения СВО рост объёма производства гражданской продукции – это очень хорошо.

С.Чемезов: Понятно, что мы же всё-таки оборонные предприятия, и основная наша задача – выполнение гособоронзаказа и делать всё для того, чтобы приблизить нашу победу.

Выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне – 99,5 процента, а особо востребованные образцы мы на все 100 процентов выполняем.

Что касается новинок, что мы сделали за последний год? В 2025 году мы начали поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», калибр 300 миллиметров. Её главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищённость экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, бронированная. Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты тоже, [чтобы] уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд.

Конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник.

В.Путин: Барражирующий, да?

С.Чемезов: Да, барражирующие боеприпасы. И новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель» очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место.

Барражирующие боеприпасы. Сделали новые «Куб-2» и «Куб-10» – это наш концерн «Калашников». Они с большей дальностью полёта и более мощной боевой частью.

Наконец, хотели бы отметить ещё и наших авиаторов, авиастроителей. Объём выпуска боевых самолётов с 2022 года увеличился в два раза. В частности, ОДК и ОАК в 2025 году приступили к лётным испытаниям Су-57 с новым современным двигателем. Очень хороший, позволяет обеспечивать сверхзвуковой полёт без форсажа и обладает увеличенным ресурсом, то есть даёт возможность совершать более длительное количество полётов без ремонта.

Несколько слов о гражданской авиации. Во-первых, в прошлом году мы впервые подняли в воздух сразу два лёгких вертолёта в импортозамещённом облике: это двухдвигательный «Ансат» и однодвигательный Ми-34. Оба вертолёта оснащены нашими, современными российскими двигателями ВК-650В.

«Ансат» – это один из основных наших вертолётов, который используется в Национальной службе санитарной авиации. В ходе импортозамещения мы заменили не только двигатель, но и электронику, систему управления, конструкцию фюзеляжа. Сегодня он делается из карбона.

В 2027 году мы рассчитываем приступить к серийным поставкам. Мы завершаем сейчас все испытательные сертификационные полёты.

По Ми-34: сделали этот лёгкий однодвигательный вертолёт на замену импортным вертолётам, таким как Robinson и Bell. Сегодня эксплуатируется около 680 машин в России, но все владельцы этих машин сталкиваются с проблемой ремонта и поставки запчастей. А мы сделали сейчас Ми-34. Минпромторг нас поддержал, и мы успешно его запустили.

Завершили сертификационные испытания для офшорного вертолёта Ми-171А3. Это машина, которая очень нужна для наших нефтяников и газовиков. И в этом году мы начинаем серийно выпускать, уже сертификации все завершены.

Сейчас «Газпрому» первые поставляем и потом…

В.Путин: У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъёмность.

С.Чемезов: Да. Во-первых, он полегче, прежде всего используется как санитарная авиация.

В.Путин: Да.

С.Чемезов: Что касается самолётов гражданских: внесены существенные изменения в сертификат типа для самолёта Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолёт с новыми российскими системами. В частности, импортозамещение: замещена авионика и система предупреждения столкновения с другими судами и приближения с земли.

До сегодняшнего дня эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня и мы можем эти системы изготавливать сами.

В.Путин: Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались.

С.Чемезов: Да, стараемся к этому приближаться. Просто если с нуля начинать делать…

В.Путин: Я понимаю.

С.Чемезов: …Требуется время, для того чтобы довести до ума.

В.Путин: Всё равно надо к этому стремиться.

С.Чемезов: Стремимся, конечно.

Очень хорошая машина получилась – Ил-114–300. Уже сейчас практически завершаем испытательные полёты все сертификационные. Надеемся, что в этом году получим сертификат. Самолёт уже и за границу летал, и в Казахстан, и в Индии был, и в Эмиратах. Самолёт получился очень хороший – на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолёты уже устарели, запчастей нет, ремонт практически не осуществляется. Поэтому максимально быстро нам нужно запускать. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на «Ан».

В.Путин: И когда это возможно?

С.Чемезов: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдадим.

В.Путин: Очень хорошо.

С.Чемезов: По МС-21: треть сертификационных полётов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнём уже серийно со следующего года выпускать машины.

По «Суперджетам»: 80 процентов всех полётов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнём серийно выпускать. К 2030 году планируем выпускать МС-21 – 36 машин, «Суперджет» – 20 машин и Ил-114 – 12 машин.

Наряду с воздушными судами занимаемся пассажирским транспортом, в том числе производством автомобильного транспорта. В частности, «КамАЗ» в 2025 году выпустил низкопольный троллейбус с запасом автономного хода на 30 километров, то есть он может двигаться как по проводам, так и с помощью электродвигателя.

Электробус большого класса поколения А5 с тяговой батареей большей ёмкости, отечественного производства. Кстати, батареи делает «Росатом», очень хорошие батареи, запасы автономного хода на 110 километров.

Уже подписан контракт с Москвой на поставку 700 таких электробусов до 2027 года. Сегодня в Москве можно их много увидеть, они многие годы катаются, 2300 электробусов.

В.Путин: 85 человек пассажиров?

С.Чемезов: Да.

Кроме того, мы с 2023 года запустили беспилотники – беспилотный «КамАЗ», который успешно работает по трассе М-11, Москва – Санкт-Петербург, и по ЦКАД они прошли уже около шести миллионов километров, перевезли около 732 тысяч кубометров груза. Не зафиксировано ни одной аварии, ни одного нарушения.

В.Путин: Да, я знаю.

С.Чемезов: Появилась очень хорошая новинка нашего «АвтоВАЗа» – кроссовер «Азимут».

В.Путин: «Лада»?

С.Чемезов: «Лада», да. Их будет выпускаться 70 тысяч штук в год. Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему, отечественному автопрому в положительную сторону.

Несколько слов о цифровых системах, наши разработки, которые делают жизнь людей комфортнее и безопаснее. В частности, по Вашему поручению мы запустили систему «Электронный паспорт». На данный момент в ней оформлено уже более 15 миллионов электронных паспортов на автомобили. В этом, электронном паспорте отображается вся жизнь автомобиля с момента его производства, если это иностранный, то пересечение границы, оплата платежей по утилизации, смена собственника, – в общем, вся жизнь вплоть до утилизации в этом электронном паспорте есть. И не нужно где-то поднимать какие-то архивы, достаточно одной этой карточки, вся информация есть.

В.Путин: Удобно.

С.Чемезов: И удобно для людей, потому что они могут производить процесс купли-продажи с помощью этих паспортов. То есть не нужно бегать по ГАИ, оформлять и так далее.

Наш холдинг «Швабе» по заказу Центра организации дорожного движения Москвы обслуживает работу интеллектуальной транспортной системы столицы. Это более 66 тысяч светофоров, пять тысяч камер телеобзора и почти четыре тысячи детекторов транспорта – это видеоустройство, фиксирующее количество, тип машин и скорость.

Наше дочернее предприятие – компания NtechLab, занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. Они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей. В качестве примера могу привести: за 2025 год только в Новосибирской области с помощью этой системы удалось найти около 120 пропавших детей.

В.Путин: Уже польза есть, хорошо.

С.Чемезов: Да.

И ещё одна система, о которой хочу рассказать, – это «Честный знак». Это одна из ключевых наших задач, которую Вы поставили перед Правительством, – обеление экономики.

«Честный знак» уже решает эту задачу, и сегодня система маркировки охватывает 51 товарную группу: от лекарств, молочной продукции, питьевой воды, детских товаров, бытовой химии [до] лёгкой промышленности и так далее. Проект затрагивает розничную сеть и, что немаловажно, сегмент интернет-торговли, который долгое время оставался удобным для серого рынка.

В результате нелегальный оборот снизился втрое: с 26 процентов до 9 процентов. Есть в том числе и экономический эффект. Благодаря маркировке бюджет получил 1 триллион 700 миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет. А легальный бизнес получил один триллион [рублей] дохода.

В.Путин: Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать.

С.Чемезов: Кстати, продукция, если просрочена, не пробивается, касса её не пропускает. И [количество] просроченной продукции, молочной продукции, сократилось в 199 раз.

В.Путин: Вот это здорово.

С.Чемезов: А воды – в 550 раз.

В.Путин: Это здорово. Согласен.

<…>