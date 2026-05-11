Германия реализует запасной план по получению ракет Tomahawk

Министр обороны Германии Борис Писториус собирается на поклон к Трампу за крылатыми ракетами Tomahawk. В Берлине решили, что ради американских ракет свой гонор можно и поубавить.

У немцев нет альтернативы американским ракетам. Если их не закупить, то Германия останется с брешью в обороне, заменить теми же ракетами Taurus Tomahawk в полной мере не получится. Вот и зашевелились немцы, предпринимая попытки все же заключить сделку с США по поставкам крылатых ракет Tomahawk.

По данным Financial Times, в Вашингтон собирается Писториус, он будет пытаться убедить администрацию Трампа одобрить продажу Германии крылатых ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon. Речь идет о сделке по дальнобойным системам, обсуждение которой началось еще в июле прошлого года, но так и не было финализировано. Вашингтон пока не дал официального ответа. Да и сейчас нет уверенности в том, что все пройдет как надо для немцев, Писториусу край как нужна встреча с главой Пентагона Питом Хегсетом.

В начале мая этого года немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что США отказались от размещения на территории Германии крылатых ракет Tomahawk якобы по причине их недостаточного количества. Вариант с тем, что на него обиделся Трамп за нелицеприятные слова о том, что «Иран сделал США», Мерц категорически отверг. Однако он подчеркнул, что «поезд еще не ушел» и есть запасной вариант как получить ракеты. Вот его и будет реализовывать Писториус. Ну не Мерцу же ехать, вдруг Трамп все-таки на него обижен?

