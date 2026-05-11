Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал производство 155-мм самоходных гаубиц

Сообщение ЦТАК:

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 6 мая посетил важное военно-промышленное предприятие и ознакомился с положением производства главных вооружений и боевой техники в первом полугодии.

Строящиеся 155-мм самоходные гаубицы образца 107-го года Чучхе (2018 г.)

Его сопровождали секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, советник Минобороны Пак Чон Чхон, заместитель министра обороны, начальник Главного управления вооружений Ким Ган Ир, начальник Управления артиллерии Генштаба Ю Чхан Сон, начальник Управления оружейной экспертизы Минобороны Ким Мён Сон и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван.

Товарищ Ким Чен Ын ознакомился с положением производства трех дивизионных комплектов новейших самоходных гаубиц-пушек, которыми будет оснащена дальнобойная артиллерийская часть южной границы в течение этого года по постановлению I Пленума ЦК партии девятого созыва.

Товарищ Ким Чен Ын подробно заслушал мнения экспертов по результатам испытательного пробега, преодоления рельефных препятствий и подводной переправы боевой машины новейшей 155-мм самоходной гаубицы-пушки, опытной стрельбы обновленными снарядами, которые проведены по плану испытания части.

Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение, что наш исследовательский коллектив и рабочий класс области оборонной науки достигли гордых успехов в изготовлении орудия нового поколения с высокой маневренностью и способностью к нанесению огневого удара.

Товарищ Ким Чен Ын передал боевое вдохновение рабочему коллективу предприятия, который, всем сердцем поддерживая идеи и постановление пленума ЦК партии, с отважным творческим порывом и революционным духом энергично развертывает трудовую вахту за достижение цели производства артиллерийского орудия, ежедневно давая высокий результат.

Товарищ Ким Чен Ын оценил преимущество новой системы 155-мм самоходной гаубицы-пушки, которая производится на предприятии, и отметил военно-стратегическое значение этой системы вооружения.

Он сказал: теперь дальность крупнокалиберного нарезного орудия, которое вместе с системами разных оперативно-тактических ракет и мощных реактивных орудий будет поступать на вооружение передовых частей, превышает 60 км. Такое стремительное расширение радиуса огневого удара и скачкообразное улучшение способности к уничтожению целей будут приносить большие перемены и полезность для наземных операций нашей армии. Мы должны переформулировать понятие об операции с использованием сил и средств на основе реальных условий, когда применяются новые вооружения.

Он отметил, что новая система орудия, обладающая выдающейся маневренностью, высокой способностью к обработке информации о боевой обстановке и системой автоматической стрельбы, будет полностью обновлять состав наших артиллерийских сил. Она имеет большое значение в осуществлении военно-стратегического курса партии на укрепление дальнобойной артиллерии, - подчеркнул он.

Товарищ Ким Чен Ын указал ряд недостатков в структуре системы производства, размещении обрабатывающего участка и оборудования предприятия, поручил составить план для внедрения автоматической поточной системы производства на основе более эффективной и новаторской идеи.

Он подчеркнул необходимость постоянно уделять глубокое внимание неустанному улучшению условий и обстановки производства.

В этот день товарищ Ким Чен Ын осмотрел новые основные танки и разные мобильные пусковые установки, выпускаемые в Институте бронетехники и на разных военно-промышленных предприятиях.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что техническая реконструкция важных военно-промышленных предприятий, занимающих важное место в работе по повышению современности наших вооруженных сил, на ультрасовременном уровне за кратчайший срок и установление современной системы производства и управления являются первоочередным вопросом. И отметил, что II Пленум ЦК партии девятого созыва будет рассматривать и одобрять планы и проект бюджета для технической реконструкции соответствующих военно-промышленных предприятий.

Товарищ Ким Чен Ын заверил, что и в 2026 году борьба за укрепление обороноспособности страны побьет новые рекорды, и призвал всех неустанно стараться и прилагать усилия к укреплению обороноспособности страны, которое является наивысшим патриотизмом, и тем самым ежедневно добиваться скачкообразных успехов.

Руководство товарища Ким Чен Ына на месте делами области обороны в этот день служит важным моментом в практическом наращивании государственной обороноспособности.

Новый вариант пусковой устанвоки для КР наземного базирования, на этот раз на гусеничном шасси.