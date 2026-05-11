Для подготовки пилотов: ВВС США заказали первую партию УТС T-7A Red Hawk

Американская программа по замене учебно-тренировочных самолетов наконец-то сдвинулась с места, командование ВВС США заказало первую партию учебно-тренировочных самолетов T-7A Red Hawk. Об этом сообщает компания Boeing.

В первую партию войдет 14 УТС T-7A Red Hawk, а также наземные симуляторы и вспомогательное оборудование для подготовки пилотов. Технику получит командование авиационного образования и подготовки ВВС США (Air Education and Training Command – AETC).

Как подчеркивается, данные самолеты станут основными тренажерами для подготовки пилотов истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также новейших стратегических бомбардировщиков. Boeing T-7A Red Hawk должны заменить в ВВС США реактивные учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 Talon, используемые американцами для подготовки пилотов уже более 60 лет и неоднократно модифицируемые. Всего планируется вывести из эксплуатации более 400 устаревших самолетов.

По планам, в ближайшие годы ВВС США получат более 350 новых самолетов T-7A Red Hawk. Контракт 2018 года предусматривает поставку 351 самолета с обозначением T-7A Red Hawk и 46 наземных тренажерных комплексов, а также сопровождение и поддержку в ходе эксплуатации. Обучение будет проходить на объединенной базе Сан-Антонио после того, как будет построена вся необходимая инфраструктура и установлены симуляторные комплексы.

Первый серийный учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk был передан ВВС США в декабре прошлого года.