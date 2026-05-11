Войти
Военное обозрение

Для подготовки пилотов: ВВС США заказали первую партию УТС T-7A Red Hawk

197
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская программа по замене учебно-тренировочных самолетов наконец-то сдвинулась с места, командование ВВС США заказало первую партию учебно-тренировочных самолетов T-7A Red Hawk. Об этом сообщает компания Boeing.

В первую партию войдет 14 УТС T-7A Red Hawk, а также наземные симуляторы и вспомогательное оборудование для подготовки пилотов. Технику получит командование авиационного образования и подготовки ВВС США (Air Education and Training Command – AETC).

Как подчеркивается, данные самолеты станут основными тренажерами для подготовки пилотов истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также новейших стратегических бомбардировщиков. Boeing T-7A Red Hawk должны заменить в ВВС США реактивные учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 Talon, используемые американцами для подготовки пилотов уже более 60 лет и неоднократно модифицируемые. Всего планируется вывести из эксплуатации более 400 устаревших самолетов.

По планам, в ближайшие годы ВВС США получат более 350 новых самолетов T-7A Red Hawk. Контракт 2018 года предусматривает поставку 351 самолета с обозначением T-7A Red Hawk и 46 наземных тренажерных комплексов, а также сопровождение и поддержку в ходе эксплуатации. Обучение будет проходить на объединенной базе Сан-Антонио после того, как будет построена вся необходимая инфраструктура и установлены симуляторные комплексы.

Первый серийный учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk был передан ВВС США в декабре прошлого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
T-38 Talon
Компании
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 04:49
  • 15751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 14:33
  • 1
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска
  • 10.05 01:25
  • 0
Комментарий к "Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы"
  • 10.05 00:00
  • 0
Комментарий к "Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)"
  • 09.05 21:48
  • 0
Комментарий к "Если ядерное оружие позволено Ким Чен Ыну — то почему не Ирану? (The Hill, США)"
  • 09.05 16:59
  • 119
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 10:17
  • 544
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 09.05 06:07
  • 4
В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»
  • 08.05 19:13
  • 3
На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно
  • 08.05 18:12
  • 0
Комментарий к "«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?"
  • 08.05 16:17
  • 36
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)