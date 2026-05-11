Войти
Lenta.ru

Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте

198
0
0
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

MWM: Россия опережает Запад по созданию систем для своих танков

Россия опережает Запад по созданию систем для своих танков. Об этом важном военном аспекте стало известно Miltary Watch Magazine (MWM).

В материале издания было указано, что возможности российских танков Т-90М и Т-72Б3М, составляющих основу танкового парка, по борьбе с дронами улучшились с помощью интеграции первой в России системы активной защиты «Арена-М» с конца 2024 года.

В январе этого года была завершена разработка новой версии системы «Арена-М», которая может перехватывать атаки беспилотников и барражирующих боеприпасов. Россия вышла вперед в создании подобных систем для своих танков, утверждает MWM.

Кроме того, в материале указано, что Россия усовершенствовала тепловизоры третьего поколения, динамическая защита «Реликт», современные системы связи и обмена данными, а также гладкоствольное орудие 2А46М-5.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны работают эффективнее украинских.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А46
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 04:49
  • 15751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 14:33
  • 1
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска
  • 10.05 01:25
  • 0
Комментарий к "Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы"
  • 10.05 00:00
  • 0
Комментарий к "Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)"
  • 09.05 21:48
  • 0
Комментарий к "Если ядерное оружие позволено Ким Чен Ыну — то почему не Ирану? (The Hill, США)"
  • 09.05 16:59
  • 119
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 10:17
  • 544
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 09.05 06:07
  • 4
В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»
  • 08.05 19:13
  • 3
На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно
  • 08.05 18:12
  • 0
Комментарий к "«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?"
  • 08.05 16:17
  • 36
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)