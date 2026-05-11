Российские саперы применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР

Саперы группировки войск «Центр» использовали роботизированный комплекс «Курьер» с «электромагнитной пушкой» для разминирования освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 мая сообщили на сайте Минобороны.

«Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр» при помощи наземного роботизированного технического комплекса (НРТК) «Курьер» <...> выполняют задачи по разминированию городских кварталов», — говорится в публикации.

Устройство создает мощный импульс, который подрывает магнитные датчики взрывателей на безопасном расстоянии. Роботом управляют дистанционно, что исключает риск для личного состава.

Отмечается, что «электромагнитная пушка» наиболее эффективна против фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками. После обработки территории саперы проводят контрольную зачистку миноискателями. В первую очередь разминируют дороги и придомовые участки.

Саперы 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск 30 апреля провели разминирование неразорвавшейся боевой части украинского БПЛА, упавшего на территории гражданского объекта в ДНР. В ходе осуществления террористической атаки беспилотник самолетного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 кг не сдетонировал и застрял в крыше здания.