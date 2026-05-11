Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим не получит в обозначенные ранее сроки бельгийские истребители F-16, Минобороны Бельгии снова сдвигает возможную передачу самолетов. Об этом сообщает местная пресса.

В 2024 году Зеленский с большой помпой презентовал скорое поступление на вооружение Воздушных сил ВСУ бывших истребителей бельгийских ВВС F-16AM/BM, однако его заявление было откровенной ложью. Все дело в том, что во время визита в Брюссель в том же 2024 году, бельгийское правительство заключило с Украиной контракт на поставку 30 истребителей к 2028 году, но никак не раньше.

В 2025 году новый премьер Бельгии подтвердил планы по передаче самолетов. Согласно разработанной новой дорожной карте, первые семь истребителей бельгийцы должны были передать в этом году, из них только два в летном состоянии, остальные пять — «на запчасти». Однако график опять смещается, и неизвестно, когда начнется реальная передача самолетов.

По последним данным, наиболее вероятный вариант — это 2029 год, но все зависит от поступления на вооружение ВВС Бельгии американских истребителей пятого поколения F-35A. В общем, все зависит от американцев, чем больше будут задержки, тем дольше Украина останется без «новых» старых самолетов.

На сегодняшний день на вооружение ВС ВСУ, начиная с 2024 года, поступило 43 истребителя F-16AM/BM из состава ВВС Нидерландов и Дании. Но это предположительно, точных цифр нет, Киев данные секретит. Достоверно известно, что четыре истребителя Украина уже потеряла.