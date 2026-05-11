Свежий пуск: у России, Китая и Турции появились новые системы вооружения

Анкара разработала первую межконтинентальную ракету, Пекин разворачивает мобильные системы ПВО, а РФ — комплексы РЭБ

В начале мая на выставках вооружений и в профильных СМИ было анонсировано несколько новинок в мире вооружений, которые могут заметно изменить возможности армий разных стран и расклад сил в вероятных будущих противостояниях. Среди них — турецкая межконтинентальная ракета Yıldırımhan, китайские системы противоракетной обороны HQ-29, российские комплексы РЭБ для защиты танков «Оберег-8». О возможностях новой техники, ее характеристиках и перспективах использования — в материале «Известий».

Межконтинентальные амбиции Турции

В Стамбуле на выставке достижений военно-промышленного комплекса Турции SAHA-2026 министерство обороны Турции анонсировало проект первой турецкой межконтинентальной баллистической ракеты Yıldırımhan. Об этом 5 мая сообщил телеканал Haber 7.

Турция до сих пор серьезно развивала авиационное вооружение и наземные ракетные системы малой дальности, но данный проект — первая национальная разработка стратегической системы вооружения.

Межконтинентальная баллистическая ракета Yıldırımhan Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/ZEUS

Новинка будет одноступенчатой, с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). Дальность действия должна составить 6000 км, а скорость полета на разных участках — от 9 до 25 Махов (скоростей звука). Ракета оснащена четырьмя ЖРД и, предположительно, сможет нести боевую часть массой до 3 т.

Интересен выбор топлива для столь мощной ракеты. Все основные производители такого оружия переводят ракеты с массой до 100 т на твердое топливо — это упрощает обслуживание, снижает эксплуатационные риски, хотя и обходится несколько дороже и менее эффективно в плане энергетики, чем жидкое топливо. Но Турция выбрала именно ЖРД. Возможно, причиной тому — будущие космические планы: не исключено, что на базе МБР Yıldırımhan в перспективе планируется создать турецкую космическую ракету-носитель. Здесь как раз крайне важна высокая энергетика жидкостных двигателей.

Не совсем ясно, зачем Турции МБР и какие задачи она будет решать в военном смысле. Видимо, всё же это именно демонстрация технологий и возможностей турецкой аэрокосмической промышленности.

Хотя можно вспомнить и про ядерные амбиции Эрдогана — такая ракета могла бы нести будущий турецкий атомный заряд, если, конечно, он когда-нибудь будет создан. И тогда баланс сил во всей Юго-Западной Азии и в Средиземноморье кардинально изменится.

Китайская противоракетная оборона

Одной из самых обсуждаемых новинок китайского ВПК в начале мая стал мобильный противоракетный комплекс HQ-29, который засветился на кадрах очевидцев в социальных сетях.

На видео стороннего наблюдателя попала переброска по железной дороге дивизиона комплексов HQ-29. На одних платформах можно было разглядеть пусковые установки, на других — транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Система ПВО HQ-29 на военном параде по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в Пекине Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Этот факт означает, что Китай уже приступил к развертыванию новейшей противоракетной системы, которая впервые была продемонстрирована на параде в Пекине 3 сентября 2025 года.

HQ-29 — это новейшая мобильная система, оснащенная боеприпасами для поражения целей за пределами земной атмосферы. Фактически, это самый первый и самый дальний эшелон китайской обороны, который может перехватывать любые баллистические ракеты и даже искусственные спутники Земли на низких орбитах.

Дальность действия комплекса — 2500 км, высоты перехвата целей — от 150 до 800 км. Скорость противоракеты может достигать 10 скоростей звука (12 250 км/ч).

Система ПВО HQ-29 на военном параде по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в Пекине Источник изображения: Фото: TASS/Sheng Jiapeng/China News Service

Каждая шестиосная пусковая установка несет две ракеты в транспортно-пусковых контейнерах. Необходимо отметить, что комплекс — аналог российского комплекса «Нудоль», который создан для решения подобных же задач и испытательные пуски которого выполнялись на полигоне в Плесецке с 2014 по 2021 год.

Российские беспилотники

В репортажах из зоны СВО начали появляться новые модернизированные версии систем радиоэлектронной борьбы «Оберег», которые устанавливаются на танки Т-90М. Новый комплекс РЭБ оснащен восемью независимыми каналами подавления — по этой причине он носит название «Оберег-8». Комплекс работает по разным частотным диапазонам, но важно, что закрывает он и ультранизкий диапазон частот (от 400 МГц), на который массово перешли операторы FPV-дронов в последние месяцы.

Он создает вокруг танка зону радиусом до 150–300 м, в которой FPV-дрон теряет канал управления с оператором при использовании радиосвязи. Модули комплекса подключены к электросети танка, что позволяет системе не зависеть от батарей или аккумуляторов.

Разработчики позаботились и о бронированных корпусах для модулей комплексов — обеспечена защита от вибрации и осколков разрывающихся неподалеку снарядов. С такой системой РЭБ время жизни танка в насыщенном FPV-дронами современном бою значительно возрастает.

Беспилотное наземное транспортное средство «Вольчанин» Источник изображения: Фото: из архива филиала ВА МТО

Также в зоне СВО проходит испытания логистическая роботизированная платформа — беспилотное наземное транспортное средство «Вольчанин». Комплекс разработан в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

Гусеничное транспортное средство управляется по радиоканалу и может выполнять как логистические задачи, так и эвакуировать раненых или стать платформой для мобильной огневой точки.

Машина весом 600 кг обладает запасом хода в 30 км и может нести на себе до 950 кг грузов. Электродвигатели делают ее бесшумной и без тепловых пятен в инфракрасном диапазоне, которые дают двигатели внутреннего сгорания. Дальность связи— не менее 10 км и может быть увеличена дроном-ретранслятором.

Против роя

4 мая в профильных СМИ появилась информация о еще одной китайской новинке — малогабаритных ракетах FK-3000. Ими вооружается одноименный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000. Ракеты специально предназначены для борьбы с роями беспилотников, дронами-камикадзе, FPV-дронами и высокоточными боеприпасами.

Основная цель появления малогабаритных ракет — снижение стоимости поражения относительно недорогих и массовых целей, которые не обладают ни большой высотой полета, ни высокими скоростями.

Калибр новой китайской разработки — 40 мм, дальность действия — до 5 км, скорость полета — 600 м/с. Система оснащена тепловизионной головкой самонаведения, которая обеспечивает выполнение принципа «выстрелил и забыл». Боевая машина ЗРК может нести до 96 таких ракет (два блока по 48 штук).

В современной ПВО просто необходимо наличие систем ЗРК с подобными ракетами — они уже вошли в состав вооружения российских ЗРПК «Панцирь» и приняты на вооружение вертолетов и самолетов на Западе (ракеты APKWS). Теперь они есть и у Китая.

Дмитрий Корнев