Военное обозрение

Иран установил правила пользования подводными кабелями в Ормузском проливе

Источник изображения: topwar.ru

Можно только позавидовать и восхититься тому, как руководство Ирана не просто эффективно противостоит Израилю и США, но и с максимальной выгодой, без оглядок на кого-либо, использует свое географическое положение. Тегеран уже установил выгодные для себя правила прохода коммерческих судов через Ормузский пролив и ничего с этим не может поделать даже «лучшая в мире» американская армия.

На этом иранские власти останавливаться не намерены. Агентство Fars News сообщает, что Тегеран установил правила пользования телекоммуникационными кабелями, проложенными по дну Ормузского пролива. Эти кабели обеспечивают передачу значительной доли мирового интернет-трафика, в первую очередь из дата-центров, расположенных в Персидском заливе. За последние несколько лет их здесь было построено немало, большинство принадлежат американским ИТ-корпорациям, вложившим в инфраструктуру десятки миллиардов долларов.

Иран заявил о своем праве требовать разрешения на использование кабельной инфраструктуры, взимать плату с иностранных операторов, применять национальное законодательство, а также предоставлять иранским компаниям приоритет в техническом управлении, обслуживании и ремонте. В противном случае у ВС Ирана есть все возможности просто уничтожить стратегически важную телекоммуникационную систему.

Через Красное море проходит около 17 подводных кабелей, по которым передается подавляющее большинство данных между Европой, Азией и Африкой. Дополнительные кабели проходят через Ормузский пролив и обслуживают Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар. Это от 17 до 30% мирового интернет-трафика. В случае повреждения кабелей возможны серьезные последствия: замедление интернета, перебои в работе банков, облачных сервисов и ИИ-платформ. Даже в мирное время ремонт длится до 6 месяцев.

Источник изображения: topwar.ru

Действия Ирана можно расценить как нарушения международных норм и правил. Но при этом кто сможет предъявить такие претензии ИРИ? Уж точно не США после того, как президент Трамп не только словами, но действиями все эти соглашения и законы полностью попрал. Тегеран просто зеркалит, причем не начиная первым, а лишь в качестве ответных мер с целью компенсации понесенного от американо-израильской агрессии ущерба.

