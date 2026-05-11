«Росатом» отказался от работы с Siemens из-за «непотребного» поведения

Источник изображения: topwar.ru

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не будет продолжать работу с немецким концерном Siemens. Причина – «непотребное поведение» немецкого поставщика:

Они утратили любую свою роль на глобальном рынке, еще и ухудшили совершенно своим поведением. Мы не будем с ними работать.

История этого конфликта длится не один месяц. Siemens нарушал контрактные обязательства по поставкам оборудования для АЭС «Аккую» в Турции и по венгерскому проекту «Пакш-2». Терпение у «Росатома» закончилось.

Госкорпорация, по словам Лихачева, уже нашла альтернативу. И у себя, и в дружественных странах. Решения по системам управления, электротехнике, автоматике – все теперь ориентировано на партнеров, не связанных с Siemens. Тех, кто не бросает проекты в угоду политической конъюнктуре.

Для Siemens это чувствительный удар. Росатом – один из ключевых игроков мирового атомного рынка. Потерять такого заказчика, да еще с такой формулировкой, – сильный удар по репутации. Немцы, годами учившие Россию «цивилизованному бизнесу», сами продемонстрировали его полную противоположность. Сорвали контракты. Подвели партнеров. И получили вполне закономерный ответ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
Siemens
Росатом
