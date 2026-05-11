После поездки лидера Гоминьдана в КНР парламент Тайваня урезал оборонные расходы

Месяц назад лидер тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь впервые за 10 лет официально посетила Пекин и провела переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это вызвало большое напряжение у прозападного руководства частично признанной Китайской Республики и ее американских покровителей.

И вот восстановление дружеских связей Гоминьдана и Пекина уже дает результаты в пользу политики Китая, стремящегося вернуть контроль над сепаратистским островом, который де-юре считается территорией КНР, по возможности мирным путем.

Вчера в парламенте Тайваня прошло голосование по утверждению дополнительных расходов на оборону. Оппозиционная коалиция во главе с Гоминьданом, контролирующая большую часть кресел, урезала запрос правительства и утвердила расходы в размере двух третей от запрошенных президентом Лаем Циндэ для сдерживания Китая $40 млрд.

Из пакета исключили ряд программ, включая производство собственных дронов и ракет. Оппозиция заявила, что, хотя она и поддерживает расходы на оборону, она не подпишет «чеки на предъявителя», поскольку некоторые предложения сформулированы расплывчато и могут привести к коррупции.

Хотя все деньги будут потрачены на закупку американских вооружений, в Госдепе США выразили сильную обеспокоенность таким решением тайваньских законодателей. Дальнейшие задержки с выделением средств на военные нужды Тайваня являются «уступкой» Китаю, заявили в Госдепартаменте.

Агентство «Рейтер» приводит слова представителя Госдепартамента США по этому поводу:

Несмотря на то, что мы воодушевлены принятием этого специального оборонного бюджета после затянувшихся проволочек, Соединенные Штаты отмечают, что дальнейшие задержки с финансированием оставшихся предложенных проектов являются уступкой Коммунистической партии Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что утвержденные расходы полностью исключают некоторые коммерческие закупки, что, скорее всего, приведет к «пробелам в возможностях». В ведомстве также заявили, что задержка финансирования морских ударных дронов замедлит развитие асимметричных возможностей Тайваня в противостоянии КНР.

