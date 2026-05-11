Минобороны РФ впервые показало запуск реактивного дрона «Герань-5»

Министерство обороны России приурочило ко Дню Победы в Великой Отечественной войне серию видеопубликаций российских боевых систем, которые в силу разных причин ранее не могли демонстрироваться публично.

Помимо прочего, были показаны кадры пуска последней пятой версии барражирующего боеприпаса «Герань-5». Этот ударный дрон по своим тактико-боевым характеристиками и даже аэродинамике корпуса уже более похож на крылатую ракету, чем на «классические» БПЛА предшествующих модификаций. Новый российский ударный дрон имеет длину шесть метров, размах крыла 5,5 м и способен доставить 90-килограммовый заряд на расстояние до 1000 километров со скоростью свыше 500 км/час.

Для понимания того, как эволюционировали данные ударные дроны с момента их первых применений в 2023 году, в ролике вначале показан запуск «Герани» второй серии. Но и он весьма нестандартный. Пуск дрона осуществляется с движущегося пикапа оператором расчета из кабины. Использование автомобиля придает дополнительное стартовое ускорение беспилотнику самолетного типа. Кроме того, такую ПУ противнику намного сложнее обнаружить и поразить.

Крупногабаритная «Герань-5» для запуска требует специальную стационарную направляющую внушительной длины. На кадрах показана установка дрона на станину, после разгона и отрыва от беспилотника, сильно похожего на ракету, отделяется разгонная тележка.

Первые упоминания о применении ВС РФ дрона с реактивным двигателем «Герань-5» для ударов по тыловым целям на разном удалении от ЛБС появились в конце прошлого года. После этого сообщения о новейшем БПЛА, успешно поражающим различные цели, поступают все чаще, в том числе от противника. Враг сетует, что перехватить реактивный беспилотник в силу его высокой скорости и большой высоты полета до захода на цель стандартными средствами ПВО практически невозможно.