Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ впервые показало запуск реактивного дрона «Герань-5»

218
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России приурочило ко Дню Победы в Великой Отечественной войне серию видеопубликаций российских боевых систем, которые в силу разных причин ранее не могли демонстрироваться публично.

Помимо прочего, были показаны кадры пуска последней пятой версии барражирующего боеприпаса «Герань-5». Этот ударный дрон по своим тактико-боевым характеристиками и даже аэродинамике корпуса уже более похож на крылатую ракету, чем на «классические» БПЛА предшествующих модификаций. Новый российский ударный дрон имеет длину шесть метров, размах крыла 5,5 м и способен доставить 90-килограммовый заряд на расстояние до 1000 километров со скоростью свыше 500 км/час.

Для понимания того, как эволюционировали данные ударные дроны с момента их первых применений в 2023 году, в ролике вначале показан запуск «Герани» второй серии. Но и он весьма нестандартный. Пуск дрона осуществляется с движущегося пикапа оператором расчета из кабины. Использование автомобиля придает дополнительное стартовое ускорение беспилотнику самолетного типа. Кроме того, такую ПУ противнику намного сложнее обнаружить и поразить.

Источник изображения: topwar.ru

Крупногабаритная «Герань-5» для запуска требует специальную стационарную направляющую внушительной длины. На кадрах показана установка дрона на станину, после разгона и отрыва от беспилотника, сильно похожего на ракету, отделяется разгонная тележка.

Первые упоминания о применении ВС РФ дрона с реактивным двигателем «Герань-5» для ударов по тыловым целям на разном удалении от ЛБС появились в конце прошлого года. После этого сообщения о новейшем БПЛА, успешно поражающим различные цели, поступают все чаще, в том числе от противника. Враг сетует, что перехватить реактивный беспилотник в силу его высокой скорости и большой высоты полета до захода на цель стандартными средствами ПВО практически невозможно.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 04:49
  • 15751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 14:33
  • 1
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска
  • 10.05 01:25
  • 0
Комментарий к "Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы"
  • 10.05 00:00
  • 0
Комментарий к "Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)"
  • 09.05 21:48
  • 0
Комментарий к "Если ядерное оружие позволено Ким Чен Ыну — то почему не Ирану? (The Hill, США)"
  • 09.05 16:59
  • 119
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 10:17
  • 544
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 09.05 06:07
  • 4
В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»
  • 08.05 19:13
  • 3
На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно
  • 08.05 18:12
  • 0
Комментарий к "«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?"
  • 08.05 16:17
  • 36
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)