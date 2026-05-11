Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в трансляции на параде Победы

Новейший зенитно-ракетный комплекс Армии России С-500 был показан во время трансляции парада Победы в Москве 9 мая.

«Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», — рассказал диктор.

Зрителям торжества показали кадры боевой подготовки российских военных в зоне спецоперации, в том числе работу войск беспилотных систем.

Американский журнал The National Interest 14 марта назвал ЗРК С-500 одним из лучших в мире. Аналитики издания отметили, что система может перехватывать даже гиперзвуковые ракеты.