Заместителем главы Минобороны России по IT-направлению назначен Дмитрий Щербинин

Заместителем министра обороны по информационным технологиям и цифровому развитию назначен Дмитрий Щербинин. Его ключевой задачей станет создание единого цифрового контура ведомства, который объединит в общую защищенную систему разрозненные информационные ресурсы. Одним из приоритетных направлений работы Щербинина заявлено внедрение сетецентрического управления, при котором разведка, ПВО, артиллерия и пехота смогут эффективно взаимодействовать в режиме реального времени.

Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003-м он окончил Пермский государственный технический университет. В 1999-2005 годах Щербинин работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а затем до 2017-го — в сфере информационных технологий. В период с 2017 по 2020 годы Щербинин занимал пост начальника департамента технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении при администрации президента России, а с 2020 по 2024 год был заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера (тогда этот пост занимал нынешний глава Минобороны Андрей Белоусов). В 2025 году он стал начальником Главного управления цифрового и технологического развития оборонного ведомства.

Назначение Щербинина на должность заместителя главы Минобороны России выглядит логичным продолжением курса ведомства на модернизацию наиболее востребованных в ходе проведения специальной военной операции направлений. В сферу его обязанностей войдут ключевые вопросы, связанные с цифровой трансформацией вооруженных сил, а также создание единой цифровой среды для нужд армии. В частности, в настоящее время под руководством Щербинина ведется разработка системы «СВОД», которая предназначена для повышения ситуационной осведомленности войск.