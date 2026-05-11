Американский экспериментальный БПЛА-«невидимка» XRQ-73 совершил первый полёт

Разработанный американской компанией Northrop Grumman беспилотный летательный аппарат-«невидимка» XRQ-73 совершил свой первый полет, в ходе которого аппарат продемонстрировал эффективность своей гибридной электрической силовой установки, обеспечивающей увеличенную продолжительность полета и снижение уровня шума. XRQ-73 разрабатывается для Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) в рамках четырехлетней программы SHEPARD (Series Hybrid Electric Propulsion Aircraft Demonstration).

В ходе испытаний, которые проходили на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, помимо прочего, оценивалась эффективность гибридно-электрической силовой установки самолета и эксплуатационные возможности платформы. Гибридно-электрическая схема дает важные преимущества: снижение тепловой и акустической заметности, а сама форма «летающего крыла» обладает признаками малозаметности для радаров.

Характеристики XRQ-73 пока не раскрываются, однако DARPA относит его к беспилотникам Group 3. Предполагается, что XRQ-73 сможет развивать скорость до 250 узлов (463 км/ч) и работать на высотах более пяти тысяч метров. Масса перспективного беспилотника составляет 567 килограммов. Визуально самолет отличается малозаметным профилем крыла, интегрированным в обшивку, и внешне напоминает американский бомбардировщик-невидимку B-21. Таким образом, концепция XRQ-73 отражает попытку продемонстрировать, как гибридная силовая установка может позволить беспилотным летательным аппаратам дольше оставаться в воздухе, оставаясь при этом незамеченными.

При этом в проекте бюджета DARPA на 2027 финансовый год отдельное финансирование проекта XRQ-73 напрямую не упоминается. Не исключено, что эта программа была реорганизована или переведена в иной формат, как это нередко происходит с экспериментальными проектами.