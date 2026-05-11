Военное обозрение

В Индии разрабатывают мобильную лазерную установку ПВО большой дальности

Источник изображения: topwar.ru

Индийский Центр высокоэнергетических систем и наук (High Energy Systems and Sciences), подразделение Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны, ведет работы по созданию нового 300-киловаттного оружия направленной энергии (ОНЭ). Система DEW предназначена для нейтрализации воздушных угроз на расстоянии до 20 километров. Для аналогичных систем, разрабатываемых в других странах, это довольно приличное расстояние.

В основе системы лежит передовая технология генерации лазерного луча в сочетании со сверхзвуковыми соплами с высоким коэффициентом усиления, центробежными подсистемами и герметичной системой управления. Установка представляет собой модульный блок, который можно соединять с дополнительными генераторами лучей для масштабирования мощности. Для ведения огня на дальних дистанциях DEW оснащен системой управления и 60-сантиметровой выходной апертурой для стабильной подачи луча.

Комплекс ПВО достаточно компактный, его можно устанавливать на транспортных средствах с колесной формулой 8×8, что позволяет использовать установку в различных условиях местности и ведения боевых действий. Комплекс предназначен для борьбы с широким спектром целей — от роев дронов и барражирующих боеприпасов до ракет и потенциально высокоскоростных дронов.

По сравнению с обычными ракетными системами ПВО, комплексы DEW обеспечивают практически мгновенное поражение цели, продолжительную стрельбу, ограниченную в основном энергоснабжением, и более низкую стоимость одного выстрела.

Однако ограничения, связанные с выработкой электроэнергии, терморегуляцией и атмосферным затуханием, могут снижать эффективность передачи лазерного луча на большие расстояния. Чтобы решить эти проблемы, DRDO разрабатывает адаптивные системы управления и усовершенствованные технологии охлаждения, направленные на поддержание стабильной производительности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
