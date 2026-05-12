«Уралвагонзавод» в преддверии Дня Победы передал танки Армии России

«Уралвагонзавод»: перед 9 Мая войскам ВС РФ доставлены танки Т-90, Т-80 и Т-72

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию (ГК) «Ростех»), в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) отправил Вооруженным силам (ВС) РФ новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Уралвагонзавод» к 9 Мая отправил в войска новые партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. <...> Технику принимают офицеры военных представительств Минобороны [РФ] — они сами регулярно выезжают в зону СВО, анализируют и предлагают доработки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В компании уточнили, что требования к основным российским танкам постоянно растут, поэтому конструкцию машин совершенствуют. В частности, еще в 2025 году специалисты значительно доработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а к защите верхней полусферы добавили дополнительную защиту проекции моторно-трансмиссионного отсека.

Сейчас инженеры развивают пассивную и активную защиту, а также повышают эксплуатационные характеристики техники. Поставляемые боевые машины стали результатом работы предприятий УВЗ и цепочки кооперации государственных и коммерческих компаний, а также научно-исследовательских институтов (НИИ).

Помимо танков, концерн поставляет ВС РФ инженерные бронемашины и огнеметные системы, одновременно производя продукцию для гражданского сектора. В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что коллективы предприятий работают интенсивно, как и восемь десятилетий назад. В годы Великой Отечественной войны три завода в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске, которые сегодня входят в состав УВЗ, выпустили около 50 тыс. средних танков — это почти половина от общего объема производства в СССР.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов двумя днями ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал серийные танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ лучшими в мире. По его словам, перечисленные модели являются наиболее приспособленными к современным условиям боя. Российский лидер, в свою очередь, отметил рост объема гражданской продукции «Ростеха» в условиях специальной военной операции (СВО).