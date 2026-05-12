Войти
РИА Новости

Глава "Уралвагонзавода" рассказал танках Т-72, Т-80 и Т-90

463
0
+1
Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А
Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Глава "Уралвагонзавода" Потапов: Т-72, Т-80 и Т-90 отвечают современным вызовам

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Современные российские танки Т-72, Т-80 и Т-90, как и легендарный Т-34 более 80 лет назад, отвечают современным вызовам и быстро совершенствуются для адаптации к меняющимся условиям, заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") в преддверии Дня Победы отправил в войска партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3.

"В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной - танком Победы. И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 также отвечают современным вызовам, боевым условиям и новым угрозам. Но это уже иные танки. Это новые технические решения, рожденные плеядой молодых и талантливых инженеров-конструкторов", - приводит слова Потапова пресс-служба концерна.

Гендиректор уточнил, что современные инженеры продолжают традиции конструкторской школы победителей, способны быстро реагировать на изменяющиеся условия, адаптироваться, чтобы боевые машины сохраняли превосходство на поле боя и оставались самым защищенным и маневренным средством ведения огня.

"Пройдёт время, появятся новые танки, как ответ на новые угрозы, но сделают их на основе того, что мы создаём сейчас. И наши дети и внуки будут говорить о сегодняшних 72-х, 80-х и 90-х так же, как мы говорим о Т-34", - добавил Потапов.

В пресс-службе отметили, что ремонтные бригады предприятий УВЗ, ведущие свою историю с 1942 года, вместе с военнослужащими восстанавливают технику в непосредственной близости от передовой, работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск.

Конструкции танков совершенствуются постоянно, отметили в УВЗ. В числе внесенных относительно недавно изменений - доработанная система радиоэлектронной борьбы, дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека. Работа над развитием как пассивной, так и активной защиты и повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин продолжается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 17:20
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 15:28
  • 15763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 10:40
  • 72
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска