В Норвегии тестируют беспроводную зарядку для электрических кораблей

Ocean Charger

Исследовательский фонд SINTEF завершил разработку технологии беспроводной зарядки для морских кораблей, работающих на электричестве. Это часть проекта Ocean Charger по созданию экологически чистой морской энергетики. Главная проблема – электрическим кораблям нужно часто возвращаться на берег для подзарядки батарей, но новая система позволит им заряжаться прямо в море.

Передача электрического тока в море очень осложняется тем, что корабль и зарядная станция раскачиваются на волнах, поэтому любое кабельное соединение разбалтывается и разрушается. Возникает риск обрыва контакта и образования электрической дуги, а в щели конструкции проникают соленый морской воздух и влага, которые быстро выводят из строя металлические части. Для передачи тока нужен контакт металлических поверхностей, поэтому о герметичности речи не идет. Новая система зарядки основана на индукции и аналогична тем, что используются в смартфонах, только гораздо мощнее и сложнее из-за множества контрольных подсистем. Так как энергия передается за счет магнитного поля, корабль и станция могут смещаться относительно друг друга. Все элементы надежно защищены герметичными кожухами, прямой контакт отсутствует, что упрощает подключение корабля к зарядной станции. На следующем этапе, после тестирования в реальном море, эту технологию планируют совместить с ветряными электростанциями на шельфе. Это позволит электрическим кораблям заряжаться вообще без заходов в порт, что значительно упростит и удешевит навигацию. А в перспективе будет создана и целая прибрежная сеть из зарядных станций – корабли будущего вновь будут бороздить моря за счет энергии ветра, но уже в новом технологическом исполнении.

Александр Мартыненко

Норвегия
