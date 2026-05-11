Российский ученый оценил сенсационность рассекреченных файлов с НЛО

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост Конгресса молодых учёных
Директор института РАН Петрукович усомнился в доказательствах существования НЛО

Материалы Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО) вряд ли содержат 100-процентные доказательства существования внеземной жизни. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, пишет Национальная служба новостей.

В обнародованных архивах содержатся десятки фото и видео с загадочными объектами, которые не были распознаны. Петрукович считает, что в России к данной теме относятся с большим интересом и найдется немало желающих изучить эти материалы.

Но я бы здесь не ожидал каких-то больших сюрпризов. Наверняка были какие-то непонятные явления, которые нашли отражение в документах, в протоколах, которые вели военные в связи с государственной службой. Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить

Анатолий Петруковичдиректор Института космических исследований РАН

Исследователь выразил мнение, что тему НЛО Соединенные Штаты подняли по политическим соображениям, чтобы подарить обществу немного позитивных эмоций на фоне непростой обстановки в мире и привлечь внимание к президенту Дональду Трампу.

Ранее Трамп предложил всем радоваться и наслаждаться опубликованными документами Пентагона о неопознанных летающих объектах.

