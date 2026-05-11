Статические испытания ракетного двигателя в Канаде привели к конфузу

Источник изображения: topwar.ru

Похоже, слабым звеном в канадской космической программе оказался испытательный стенд. Из-за него статические испытания ракетного двигателя в Канаде вдруг стали динамическими и даже в некоторой степени летными.

Сообщение об этом появилось в местных соцсетях.

Там упоминается некая структура под названием Moon and Mars Industries. Именно она проводила статические испытания. Испытывался двигатель с силой тяги 12 кН. После запуска двигателя стенд, который был, видимо, недостаточно хорошо закреплен, просто соскользнул. В результате произошел конфуз и тяжелый стальной контейнер преодолел несколько метров от тяги двигателя.

Источник изображения: topwar.ru

И хотя в целом испытание было признано неудачным, полученные результаты наверняка будут учтены.

Тем более, что сейчас Канада активно создает собственную ракетную программу. Она стремится запускать на околоземную орбиту собственные ракеты, а не использовать зарубежную помощь для запуска своих космических аппаратов.

Так, в марте в Минобороны Канады объявили о старте нескольких проектов в космической сфере. В частности, один из них предусматривает создание собственного космодрома в провинции Новая Шотландия. А на проекты по ракетостроению оборонное ведомство выделило по 8,3 миллиона долларов трем компаниям. Каждая их них на эти деньги создаст свой прототип отечественной ракеты-носителя. А всего на развитие технологии космических запусков выделяется 105 миллионов долларов.

