Первый в мире крупногабаритный пассажирский eVTOL совершил свой дебютный полёт

Первое в мире крупногабаритное пассажирское электрическое транспортное средство с гибридным вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) совершило свой дебютный полет. Разработанный китайской компанией аппарат имеет взлетную массу 3 тонны, максимальную грузоподъемность 600 кг и способен преодолевать расстояния до тысячи километров.

Электрические вертикально взлетающие и садящиеся транспортные средства (Electric Vertical Takeoff and Landing), объединяющие в себе элементы вертолета и самолета, являются более экологически чистыми и менее шумными по сравнению с традиционными авиационными аппаратами, работающими на двигателях внутреннего сгорания, а способность еVTOL вертикально взлетать и садиться минимизирует их зависимость от специально оборудованных аэродромов.

При этом для успешной реализации подобных проектов необходимы специальные вертипорты, обслуживающие эти транспортные средства. Создание такой инфраструктуры может быть сложной и дорогостоящей задачей. Кроме того, массовое использование еVTOL потребует серьезных изменений в управлении воздушным пространством, а также разработки соответствующей нормативной базы, прежде всего строго регулирующей полеты таких аппаратов над населенными районами. Однако, несмотря на определенные сложности, с которыми сопряжено потенциальное широкое внедрение транспортных средств этого типа, в настоящее время продолжается активная разработка eVTOL.