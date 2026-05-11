Японская Terra Drone расширяет сотрудничество с украинскими производителями БЛА

ЦАМТО, 8 мая. Японская компания Terra Drone Corporation сообщила об увеличении своих инвестиций в украинские предприятия по производству БЛА и продемонстрировала возможности поражения воздушных угроз на больших расстояниях с помощью БЛА-перехватчиков.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 28 апреля Terra Drone объявила об инвестициях в украинскую компанию Winnylab, специализирующуюся на проектировании и производстве БЛА-перехватчиков самолетного типа.

Как заявила компания, инвестиции, осуществляемые через подразделение Terra Inspectioneering, направлены на обеспечение продвигаемой Terra Drone системе противодействия БЛА быстрого реагирования с возможностью перехвата целей на большей дальности. Это поддержит развитие ее многоуровневой архитектуры.

Инвестиции Terra Drone в Winnylab следуют за реализованными в марте инвестициями в украинского разработчика БЛА-перехватчиков Amazing Drones. Эта компания разрабатывает недорогие БЛА-перехватчики вертикального взлета и посадки, применяемые в конфликте на Украине даже в условиях РЭБ. За счет сотрудничества с Terra Drone украинская компания Amazing Drones рассчитывает получить доступ к производственной инфраструктуре, организовать массовый выпуск своих БЛА и получить новые, в т.ч. экспортные, заказы.

Целью вложения Terra Drone средств в Winnylab и Amazing Drones является реализация намерений создать востребованную в настоящее время двухуровневую систему обороны, позволяющую перехватывать угрозы как на ближней дальности, так и на большом расстоянии. Японская компания рассчитывает получить доступ к испытанным в боевых действиях решениям, которые могут быть оперативно доработаны и испытаны в реальных условиях.

В качестве основы для многоуровневой системы обороны будут использованы БЛА украинской разработки. В ее состав войдут два взаимодополняющих компонента – разработанный Winnylab БЛА самолетного типа Terra A2 и напоминающий ракету БЛА Terra A1 разработки Amazing Drones.

По данным Terra Drone, разработанный Winnylab электрический БЛА самолетного типа Terra A2 позволяет осуществлять патрулирование и перехватывать цели на большой дальности, в том числе в условиях отсутствия связи/ сигнала GPS.

Terra A2 развивает максимальную скорость 312 км/ч, продолжительность полета превышает 40 мин., дальность полета – 75 км. По информации разработчика, продолжительность полета Terra A2 была увеличена за счет "комплексной оптимизации емкости батареи, эффективности силовой установки, конструкции крыла и снижения аэродинамического сопротивления".

Компания Terra Drone заявила, что БЛА разработан для применения в координации с радиолокационными системами, что обеспечивает точное определение позиций перехватчика и целей и повышает эффективность перехвата.

По оценке Terra Drone, БЛА-перехватчики самолетного типа играют центральную роль в обеспечении обороны, позволяя нейтрализовать угрозы до их подлета к объекту. Это включает патрулирование и наблюдение, раннее обнаружение и сопровождение целей, а также нейтрализацию угроз до приближения на близкое расстояние.

Terra A1 представляет собой БЛА вертикального взлета и посадки с удлиненным корпусом, в хвостовой части которого на балках закреплены четыре обращенных вниз несущих винта. Он развивает максимальную скорость 300 км/ч, дальность полета составляет 32 км, продолжительность полета – 15 мин. Аппарат несет боевую часть весом 0,5-0,6 кг. Благодаря электрической силовой установке, Terra A1 отличается низким уровнем шума и тепловой сигнатурой. По данным Terra Drone, стоимость данного БЛА составляет около 400 тыс. иен (2500 долл.). При защите базы БЛА может быстро взлететь и перехватить угрозу на ближней дальности.

Японская компания заявила, что позиционирует недорогой Terra A1 как замену обычным дорогостоящим ракетам-перехватчикам.

28 апреля Terra Drone продемонстрировала возможности Terra A1 реагировать на угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов большой дальности, опубликовав ролик с перехватом БЛА типа "Шахед".

Сочетая перехватчик ближнего действия и БЛА самолетного типа, Terra Drone стремится создать устойчивую систему перехвата, которая должна обеспечить возможность защиты от угроз со стороны БЛА по приемлемой стоимости.

Финансирование Terra Drone украинских компаний подчеркивает наметившийся по мере распространения дешевых БЛА-камикадзе сдвиг в сторону формирования эшелонированной системы противовоздушной обороны, в состав которой помимо дорогостоящих зенитных управляемых ракет входят массово производимые недорогие БЛА-перехватчики.

Сторона которая сможет оперативно наладить массовый выпуск как недорогих средств поражения, так и систем самообороны сможет не только получить преимущество на поле боя, но и снизить экономические издержки и нагрузку на бюджет, что немаловажно при "игре в долгую", к которой стремится коллективный Запад в конфликте на Украине.