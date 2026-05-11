Raytheon получила заказ на поставку ЗУР GEM-T для ВС США

Пусковая установка M902 зенитной ракетной системы Patriot вооруженных сил Саудовской Аравии с двумя зенитными управляемыми ракетами PAC-2 GEM-T в противовоздушной обороне Мекки, 2025 год
Источник изображения: министерство обороны Саудовской Аравии

ЦАМТО, 8 мая. Минобороны США 1 мая объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Raytheon соглашения, предусматривающего поставку ЗУР GEM-T для ЗРК "Пэтриот" в поддержку проводимой ВС США против Ирана операции Epic Fury.

Стоимость заказа составляет 441,6 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии Raytheon в Чемберсбурге (шт.Пенсильвания).

Поставки должны быть завершены до 30 сентября 2026 года. Количество заказанных ракет не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, предназначенная для перехвата всех типов воздушных угроз ЗУР GEM-T применяется в составе ЗРК "Пэтриот" PAC-2 (Patriot Advanced Capability 2) и позволяет более эффективно поражать тактические баллистические ракеты. В настоящее время комплексы "Пэтриот" приобретены 19 странами мира и также переданы Украине.

