Новейшая подлодка Тайваня впервые запустила торпеды

Первая тайваньская подводная лодка собственного производства SS-711 "Хай Кун" впервые провела испытательный запуск торпед. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила корпорация CSBC, построившая субмарину для ВМС непризнанного государства.

По официальной информации, испытания прошли 6 мая. Они включали запуск двух тяжелых торпед Mk48 версии Mod 6 Advanced Technology из 533-мм торпедных аппаратов. Проверялась способность боевой системы субмарины обнаруживать и отслеживать намеченные цели, а также генерировать расчеты для стрельбы и наводить торпеды.

Запуск торпеды подлодкой "Хай Кун", Тайвань Naval News

Как отмечает Naval News, обе торпеды представляли собой учебно-тренировочный вариант.

Издание напоминает, что в 2020 году подведомственное Пентагону Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности объявило, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед Mk48 и сопутствующего оборудования на сумму около 180 млн долларов.

Две торпеды Mk48, выпущенные подлодкой "Хай Кун", впоследствии подняли вспомогательные суда, а сама субмарина вернулась в порт примерно через 12 часов после выхода с верфи.

"CSBC продолжит подготовку "Хай Кун" следующим этапам испытаний", – добавили представители компании.

Подлодку "Хай Кун" заложили на верфи корпорации CSBC в сентябре 2021 года и спустили на воду в феврале 2024 года. Субмарину планировали передать флоту Тайваня в ноябре 2025 года. Как предполагают СМИ, на сроки повлияла поломка главного двигателя во время швартовных испытаний осенью 2024 года, причиной которой стал разрыв внутренних трубопроводов.

Серия ходовых испытаний подлодки в надводном положении стартовала во второй половине 2025 года.

Теперь передача субмарины заказчику ожидается летом 2026 года.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня флотом Тайваня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

533-мм торпеды Mk48 версии Mod6 Advanced Technology способны поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".