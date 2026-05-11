Войти
Flotprom

Новейшая подлодка Тайваня впервые запустила торпеды

175
0
0

Первая тайваньская подводная лодка собственного производства SS-711 "Хай Кун" впервые провела испытательный запуск торпед. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила корпорация CSBC, построившая субмарину для ВМС непризнанного государства.

По официальной информации, испытания прошли 6 мая. Они включали запуск двух тяжелых торпед Mk48 версии Mod 6 Advanced Technology из 533-мм торпедных аппаратов. Проверялась способность боевой системы субмарины обнаруживать и отслеживать намеченные цели, а также генерировать расчеты для стрельбы и наводить торпеды.

Запуск торпеды подлодкой "Хай Кун", Тайвань

Naval News


Как отмечает Naval News, обе торпеды представляли собой учебно-тренировочный вариант.

Издание напоминает, что в 2020 году подведомственное Пентагону Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности объявило, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед Mk48 и сопутствующего оборудования на сумму около 180 млн долларов.

Две торпеды Mk48, выпущенные подлодкой "Хай Кун", впоследствии подняли вспомогательные суда, а сама субмарина вернулась в порт примерно через 12 часов после выхода с верфи.

"CSBC продолжит подготовку "Хай Кун" следующим этапам испытаний", – добавили представители компании.

Подлодку "Хай Кун" заложили на верфи корпорации CSBC в сентябре 2021 года и спустили на воду в феврале 2024 года. Субмарину планировали передать флоту Тайваня в ноябре 2025 года. Как предполагают СМИ, на сроки повлияла поломка главного двигателя во время швартовных испытаний осенью 2024 года, причиной которой стал разрыв внутренних трубопроводов.

Серия ходовых испытаний подлодки в надводном положении стартовала во второй половине 2025 года.

Теперь передача субмарины заказчику ожидается летом 2026 года.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня флотом Тайваня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

533-мм торпеды Mk48 версии Mod6 Advanced Technology способны поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
Mk.48
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 04:49
  • 15751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 14:33
  • 1
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска
  • 10.05 01:25
  • 0
Комментарий к "Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы"
  • 10.05 00:00
  • 0
Комментарий к "Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)"
  • 09.05 21:48
  • 0
Комментарий к "Если ядерное оружие позволено Ким Чен Ыну — то почему не Ирану? (The Hill, США)"
  • 09.05 16:59
  • 119
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 10:17
  • 544
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 09.05 06:07
  • 4
В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»
  • 08.05 19:13
  • 3
На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно
  • 08.05 18:12
  • 0
Комментарий к "«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?"
  • 08.05 16:17
  • 36
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)