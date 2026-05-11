Балтийский флот пополнился малым ракетным кораблём «Буря» проекта 22800

Источник изображения: topwar.ru

Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» вошел в состав Балтийского флота. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла в Балтийске.

МРК «Буря» вошел в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота после затянувшихся испытаний и доводки, начавшихся в октябре 2022 года и завершившихся только в этом. Корабль был заложен на судостроительном предприятии «Пелла» в Отрадном в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, построенным на ССП «Пелла». Также является вторым МРК проекта 22800 «Каракурт», штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».

Корабль проекта 22800 «Каракурт» имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие — ракетный комплекс «Калибр».

Стоит отметить, что в настоящее время в достройке находятся несколько МРК «Каракурт», строительство которых ведется вяло по причине проблем с поставками главных дизельных двигателей и отсутствием стабильного финансирования.