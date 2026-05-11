Южнокорейский истребитель KF-21 Block I достиг статуса полной боевой готовности

ЦАМТО, 8 мая. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) 7 мая объявило о присвоении разрабатываемому компанией KAI истребителю KF-21 "Борамэ" в конфигурации Block I статуса полной боевой готовности (Full Combat Suitability).

Это означает завершение финальной стадии верификации тактико-технических характеристик платформы.

Присвоение данного статуса подтверждает соответствие самолета заявленным ВВС Республики Корея требуемым оперативным возможностям (Required Operational Capability – ROC) и его готовность к выполнению задач в реальной боевой обстановке.

Как сообщает Korea Times, итоговой аттестации предшествовал предварительный рейтинг "условной боевой готовности", выданный DAPA в мае 2023 года по итогам первого цикла летных испытаний пятого прототипа. Последующий трехлетний этап испытаний (май 2021 года – февраль 2026 года) включал полный комплекс летных испытаний по программе верификации Block I. Процедурно итоги оценки DAPA направлены на утверждение министру национальной обороны, принимающему окончательное решение.

По данным DAPA, в ходе оценочной программы самолетами KF-21 выполнено около 1600 испытательных полетов, в рамках которых отработано порядка 13000 отдельных тестовых режимов и условий. В программу испытаний вошли проверки базовых летно-технических характеристик, оценка стабильности и маневренности, испытания на дозаправку в воздухе, применение авиационных средств поражения, а также верификация функциональности комплекса "воздух-воздух" конфигурации Block I. Подтверждены соответствие структурной прочности, ресурсные показатели планера и надежность бортовых систем.

Block I представляет собой вариант истребителя, оптимизированный для задач завоевания превосходства в воздухе с применением управляемого ракетного вооружения класса "воздух-воздух". Базовые летно-технические характеристики KF-21: длина – 16,9 м, размах крыла – 11,2 м, высота – 4,7 м, максимальная взлетная масса – 25400 кг, количество узлов подвески – 10, максимальная масса боевой нагрузки – до 7,7 т.

На текущем этапе штатное вооружение включает УР средней дальности AIM-120 AMRAAM с последующей интеграцией УР большой дальности MBDA Meteor.

DAPA сообщает, что официальное завершение этапа системной разработки запланировано на июнь 2026 года. Передача первого серийного истребителя KF-21 Block I в состав ВВС Республики Корея ожидается во второй половине 2026 года. Всего соглашением законтрактована первая партия в объеме 20 ед., начало развертывания – сентябрь 2026 года. Общая потребность ВВС Республики Корея оценивается в 120 ед. KF-21 к началу 2030-х годов с последующим переходом на конфигурацию Block II, предусматривающую интеграцию возможностей класса "воздух-земля", начиная с 2027 года.