ЦАМТО

Китай выводит на мировой рынок истребитель пятого поколения J-35AE

Истребитель J-35A
Истребитель J-35A.
Источник изображения: © Getty Images / CFOTO

ЦАМТО, 8 мая. Китайская авиастроительная корпорация AVIC (Aviation Industry Corporation of China) представила экспортный вариант многофункционального малозаметного истребителя пятого поколения J-35AE.

Истребитель J-35AE позиционируемого в качестве прямого конкурента F-35 Lightning II американской Lockheed Martin на международном рынке вооружений.

Полноразмерный серийный образец машины впервые был продемонстрирован в эфире государственной телекомпании CCTV с нанесенной корпоративной маркировкой AVIC вместо эмблем ВВС НОАК, что подчеркивает экспортное назначение изделия.

J-35AE представляет собой экспортный вариант наземного базирования палубного истребителя J-35, эксплуатируемого ВВС НОАК и морской авиацией ВМС НОАК. Планер выполнен по двухдвигательной схеме с внутренними отсеками вооружения, интегрированной малозаметностью и V-образным оперением. Длина машины – 17,3 м, максимальная взлетная масса – 28 т, максимальная скорость – до 1,8М, практический потолок – 16000 м, боевой радиус – 1200 км.

Силовая установка базового варианта включает два ТРДДФ WS-13. При интеграции перспективных двигателей WS-19 суммарная тяга оценивается в 232 кН против 191 кН у одного Pratt & Whitney F135 американского F-35. Двухдвигательная компоновка обеспечивает повышенную тяговооруженность и боевую живучесть при отказе одного двигателя. Бортовое радиоэлектронное оборудование включает БРЛС с АФАР типа KLJ-7A (Type 1478), оптико-электронную систему кругового обзора с распределенной апертурой и интегрированную систему инфракрасного поиска и сопровождения.

Ключевой особенностью J-35AE заявлена глубокая интеграция сенсоров и сниженная радиолокационная и инфракрасная заметность. В носовой части фюзеляжа размещена электронно-оптическая станция целеуказания, закрытая диэлектрическим обтекателем, обеспечивающим снижение ИК-сигнатуры и стойкость к лазерному противодействию, а также выполнение поиска, сопровождения целей и лазерного целеуказания без применения подвесных контейнеров. Вооружение размещается во внутреннем отсеке и на шести внешних узлах подвески с суммарной массой боевой нагрузки до 8 т. Номенклатура включает, в том числе, малозаметную противокорабельную крылатую ракету большой дальности AKF-98A.

По данным западных источников, первым стартовым заказчиком J-35AE рассматривается Пакистан, заявивший о намерении приобрести до 40 самолетов. Подготовка летного состава ВВС Пакистана на территории КНР, по сообщениям, уже начата.

