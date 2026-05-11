«Алмаз-Антей» счел Россию мировым лидером по одному направлению

«Алмаз-Антей»: Россия является лидером по взаимодействию ЕС ОрВД и системы ПВО

Россия является мировым лидером по одному направлению — взаимодействию Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы противовоздушной обороны (ПВО), считает заместитель генерального директора концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, в этом аспекте ОрВД мы точно являемся мировыми лидерами — как в техническом, так и технологическом плане», — заявил руководитель.

Ранее Савицкий сообщил, что концерн создал дронопорты для размещения, обслуживания и запуска перехватчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также в мае руководитель рассказал, что «Алмаз-Антей» начал тестирование автоматического отражения кибератак на ЕС ОрВД.