В Госкомвоенпроме Беларуси подвели итоги I квартала 2026 года

ЦАМТО, 8 мая. Под председательством руководителя ведомства Дмитрия Пантуса 7 мая состоялось заседание коллегии Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, посвященное итогам работы в I квартале 2026 года.

Ключевыми темами обсуждения стали оценка выполнения бизнес-планов развития организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, выполнение экспортных показателей за отчетный период, а также прогноз реализации намеченных планов в первом полугодии 2026 года. Особое внимание было уделено работе предприятий по заключению новых экспортных контрактов.

В ходе заседания были также заслушаны доклады руководителей ряда организаций по отдельным вопросам их финансово-хозяйственной деятельности.

Подводя итоги обсуждения, члены коллегии констатировали, что промышленный комплекс Госкомвоенпрома сохраняет тренд на качественный рост, о чем свидетельствует выполнение основных показателей социально-экономического развития.

Вместе с тем, участники заседания не ограничились констатацией успехов. Для оперативного устранения выявленных "узких мест" были выработаны конкретные механизмы реагирования и актуализированы задачи на предстоящий период. Реализация данных мер призвана обеспечить ритмичную работу предприятий и безусловное выполнение экспортных планов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.