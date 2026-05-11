Кораблям ВМС США в Ормузском проливе помешает проблема радиогоризонта

Кораблям Военно-морских сил (ВМС) США, задействованным в деблокировке Ормузского пролива для дружественных Вашингтону судов, может помешать проблема радиогоризонта, считает российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что три эсминца ВМС США типа Arleigh Burke не получили повреждений после атаки иранских сил, в отличие от нефтяного танкера и сухогруза, которые, «по данным источников, горят в акватории пролива».

Telegram-канал пишет, что важным фактором для защиты гражданских судов от ударов Ирана выступает расстояние между последними и эсминцами. Так, уверяет «Военная хроника», если расстояние между кораблями составляет 35-40 километров, то в отсутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) системы Airborne Warning and Control System (AWACS) радары комплекса Aegis «банально уперлись бы в радиогоризонт», то есть не смогли бы обнаруживать целеуказание по низколетящим беспилотникам и ракетам.

Ранее президент США заявил, что атакованные Ираном американские эсминцы не получили никакого урона и продолжат обеспечивать блокаду Ормузского пролива.

В апреле главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в колонке для газеты «Известия» написал, что потеря самолета ДРЛОиУ E-3 Sentry AWACS из-за удара Ирана невосполнима для США.