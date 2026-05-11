Войти
Lenta.ru

Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта

219
1
0
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters.

Кораблям ВМС США в Ормузском проливе помешает проблема радиогоризонта

Кораблям Военно-морских сил (ВМС) США, задействованным в деблокировке Ормузского пролива для дружественных Вашингтону судов, может помешать проблема радиогоризонта, считает российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что три эсминца ВМС США типа Arleigh Burke не получили повреждений после атаки иранских сил, в отличие от нефтяного танкера и сухогруза, которые, «по данным источников, горят в акватории пролива».

Telegram-канал пишет, что важным фактором для защиты гражданских судов от ударов Ирана выступает расстояние между последними и эсминцами. Так, уверяет «Военная хроника», если расстояние между кораблями составляет 35-40 километров, то в отсутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) системы Airborne Warning and Control System (AWACS) радары комплекса Aegis «банально уперлись бы в радиогоризонт», то есть не смогли бы обнаруживать целеуказание по низколетящим беспилотникам и ракетам.

Ранее президент США заявил, что атакованные Ираном американские эсминцы не получили никакого урона и продолжат обеспечивать блокаду Ормузского пролива.

В апреле главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в колонке для газеты «Известия» написал, что потеря самолета ДРЛОиУ E-3 Sentry AWACS из-за удара Ирана невосполнима для США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Arleigh Burke
E-3
Иджис
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
11.05.2026 02:32
Конечно тот же Иджис был задуман для более глобального противостояния в открытом океане  а  не в проливной зоне.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 04:49
  • 15751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 14:33
  • 1
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска
  • 10.05 01:25
  • 0
Комментарий к "Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы"
  • 10.05 00:00
  • 0
Комментарий к "Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)"
  • 09.05 21:48
  • 0
Комментарий к "Если ядерное оружие позволено Ким Чен Ыну — то почему не Ирану? (The Hill, США)"
  • 09.05 16:59
  • 119
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 10:17
  • 544
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 09.05 06:07
  • 4
В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»
  • 08.05 19:13
  • 3
На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно
  • 08.05 18:12
  • 0
Комментарий к "«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?"
  • 08.05 16:17
  • 36
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)