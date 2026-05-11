Военное обозрение

Саудовская Аравия использует опыт Ирана, размещая ракетные базы под землёй

Google Earth обновил спутниковые снимки над Саудовской Аравией. Представлены изображения достаточно высокого разрешения недавно построенного подземного комплекса на стратегической ракетной базе Аль-Харик, расположенной южнее столицы королевства - Эр-Рияда.

На свежих снимках видны три входа в туннели, которые, по всей вероятности, соединены под горной грядой через укрепленные коридоры и залы, предназначенные для хранения и обслуживания ракет. Комплекс оснащен элементами фортификации, характерными для объектов стратегического назначения.

Этот строительный проект входит в более широкую инициативу по модернизации и расширению строго засекреченной стратегической ракетной программы Саудовской Аравии. В последние годы работы по усилению подземной инфраструктуры на базах, включая Аль-Харик, ведутся под непосредственным контролем наследного принца Мохаммеда бен Салмана, что известно из ближневосточных источников.

Согласно отчётам экспертов, в частности Международного института стратегических исследований (IISS), Саудовская Аравия в последние годы проводит масштабную модернизацию объектов Королевских стратегических ракетных сил. Помимо новых туннелей и подземных секций на базе Аль-Харик, аналогичные работы зафиксированы на других объектах, а также строительство первой за несколько десятилетий новой подземной ракетной базы.

Программа Саудовской Аравии по баллистическим ракетам традиционно окружена высокой секретностью. Королевство стремится укрепить свой стратегический потенциал на фоне региональных угроз, в первую очередь со стороны Ирана. При этом определённые наработки самого Ирана Эр-Рияд в этом плане и использует - размещает стратегически важные военные объекты глубоко под землёй.

