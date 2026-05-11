MDL передала ВМС Индии шестой фрегат класса "Нилгири"

ЦАМТО, 8 мая. На верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи состоялась церемония передачи командованию ВМС Индии шестого фрегата класса "Проект-17A" (P-17A), "Махендрагири" (заводской номер Y-12654).

После поставки "Махендрагири" присоединится к трем построенным MDL кораблям серии, которые были переданы ВМС Индии ранее. Еще два корабли построены на верфи Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку семи фрегатов "Проект-17A" был подписан 20 февраля 2015 года. Общая стоимость заказа оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Программа предусматривает строительство фрегатов на предприятиях Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) в Калькутте. MDL выступает в качестве головной верфи и поставит четыре корабля, GRSE – три. Проект разработан Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND).

Резка стали для строительства головного фрегата серии, (F33) "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года и вошел в боевой состав флота в январе 2025 года. Второй и третий корабли серии, (F34) "Химгири" и (F35) "Удаягири", были переданы ВМС Индии 1 июля 2025 года. "Химгири" был построен GRSE, а "Удаягири" – MDL. Четвертый фрегат, "Тарагири", был передан в ноябре 2025 года и принят на вооружение 3 апреля 2026 года. 30 марта 2026 года GRSE передала ВМС Индии пятый фрегат серии, "Дунагири". Последний корабль серии, "Виндхьягири", был спущен на воду на верфи GRSE в августе 2023 года и, как ожидается, будет передан ВМС Индии до конца 2027 года.

Многоцелевой фрегат класса "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Длина корабля класса "Нилгири" составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. В состав вооружения корабля входят 76-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8" (32 ЗУР), ВПУ с 8 сверхзвуковыми ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630М. Доля комплектующих национального производства в конструкции корабля составляет 75%.