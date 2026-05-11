Температурный режим

Военный эксперт Артем Меньшиков — о том, почему «эффект термоса» больше не спасает от дронов и какие технологии пришли ему на смену

В массовом сознании прочно укрепилось мнение, что тепловизор — это некий бесконтактный градусник, который просто раскрашивает картинку в зависимости от температуры объектов. Это опасное упрощение. На деле мы имеем дело с регистрацией сложного электромагнитного процесса, и непонимание его физических основ ведет к фатальным ошибкам при организации защиты. Чтобы эффективно скрыться от всевидящего ока современных тепловых датчиков, недостаточно просто накрыться плотной тканью.

Прежде всего важно осознать: тепловизор видит не температуру как физическую величину, а интенсивность инфракрасного излучения. Согласно законам физики, его испускает любая материя, нагретая выше абсолютного нуля. В объективе прибора «светится» всё: мерзлая почва, бетонные укрепления, человеческое тело и тем более работающий двигатель. Однако разные материалы обладают разной излучающей способностью.

Возьмем для примера полированный металл. На экране тепловизора он часто выглядит ледяным, даже если на самом деле раскален докрасна. Причина кроется в высоком коэффициенте отражения. Такая поверхность работает подобно зеркалу: она не показывает собственное тепло, а отбрасывает лучи окружающей среды — холодного неба или остывающей земли. Именно на этом нюансе строятся многие защитные технологии, но он же становится их ахиллесовой пятой при неправильном применении.

На профильном рынке сегодня выделяют три ключевых конструктивных решения, призванных скрыть технику и людей от наблюдения.

Первое — «термос-чехлы». Самый доступный и массовый сегмент — многослойные полотна, работающие по принципу термоса. Идея кажется логичной: создать вокруг объекта герметичный кокон, который «запрет» тепло внутри и не даст внешнему контуру нагреться.

Однако здесь в силу вступают неумолимые законы термодинамики. Тепловая энергия никуда не исчезает — она накапливается под оболочкой. Рано или поздно наступает момент критического насыщения, и тепло начинает просачиваться сквозь слои. Внешняя поверхность защитного чехла неизбежно прогревается, и объект начинает «разгораться» на мониторе оператора. Практика показывает, что такая защита дает лишь временную отсрочку. При длительном нахождении на позиции эффективность «термоса» стремится к нулю, делая его бесполезным при продолжительном дежурстве.

Второе — ткани с металлическим покрытием. Тут делается ставка на отражение. Ткани с напылением из микрочастиц металла практически не испускают собственного излучения. В идеальных условиях они позволяют объекту полностью слиться с радиационным фоном местности.

Но у этой медали есть обратная сторона — риск возникновения аномального контраста. Если полотно отражает ясное небо, его яркость в ИК-диапазоне окажется значительно ниже фона земли или леса. В теплое время года на экране возникает «эффект черной дыры»: вместо горячего пятна наблюдатель видит неестественно холодный силуэт. Такая аномалия выдает позицию не хуже открытого огня, поскольку в природе подобные резкие перепады встречаются крайне редко. Данный способ слишком сильно зависит от метеоусловий и угла наблюдения, что делает его применение лотереей.

Третье — вентилируемые системы. Наиболее прогрессивный и технологичный вариант — использование систем с управляемым теплообменом. В основе конструкции лежит создание активной воздушной прослойки между источником тепла (человеком или техникой) и внешней защитной оболочкой.

Воздушная подушка выполняет роль «разрывателя» теплового контакта. Благодаря специальному крою и дистанционным вставкам, воздух внутри системы постоянно циркулирует, отводя избыточную энергию. В результате наружный слой защитного изделия не перегревается от внутреннего источника и не переохлаждается за счет отражения внешних факторов. Его температура остается идентичной температуре окружающей среды. Это позволяет достичь главной цели — визуальной однородности объекта с ландшафтом. Система обеспечивает стабильную скрытность без ограничений по времени.

Надежная ИК-маскировка сегодня — это не попытка «запереть» тепло в клетке, а умение раствориться в пространстве. Отрасль окончательно отошла от примитивных решений в пользу систем, которые делают объект невидимым за счет отсутствия какого-либо контраста — как горячего, так и холодного.

В России производители военно-тактической экипировки и средств защиты достигли значительных успехов в этом направлении. Именно вентилируемый метод защиты признан наиболее перспективным и универсальным. Технология активного отвода воздуха доказала свою жизнеспособность в самых суровых климатических зонах.

В отличие от тяжелых многослойных накидок, которые превращаются в «печку» через час работы, или капризных зеркальных тканей, требующих идеальных условий, вентилируемые системы работают автономно и надежно. Сегодня отечественные антидроновые накидки, защитные покрывала и специализированные костюмы на базе этой технологии массово поставляются непосредственно в зону боевых действий. Эти изделия позволяют бойцам и технике выполнять задачи, оставаясь невидимыми для разведывательных БПЛА, что в условиях современной войны является залогом сохранения жизней и успешного выполнения операций. Путь к настоящей скрытности лежит через глубокое понимание физики процесса, и российские инженеры этот путь успешно освоили.

Автор — руководитель инженерной разработки компании Zavoz.pro, производящей военное снаряжение

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора