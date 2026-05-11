"Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Американское профильное издание The National Interest опубликовало рейтинг основных боевых танков, и на первом месте — Т-72, разработанный еще в СССР. По совокупности критериев эта машина оставила позади лучшие образцы западной техники. Специальная военная операция доказала, что списывать "семьдесятдвойку" со счетов еще рано. О том, как эксперты оценивали танки разных стран, — в материале РИА Новости.

Шесть критериев

Первый показатель — защищенность. Современный ОБТ на поле боя должен противостоять ряду угроз — от противотанковых мин до ПТУР, FPV-дронов, барражирующих боеприпасов и "сбросов" с коптеров. Также учитывается выживаемость экипажа. Затем — дальность и логистика. Танки с экономичными двигателями реже требуют дозаправки и способны преодолевать большие расстояния. Немаловажную роль здесь играет боевая масса ОБТ. Чем она выше, тем больше сложностей с логистикой.

Третий критерий — адаптивность и модернизация. В ходе вооруженного конфликта к бронетехнике предъявляются все новые требования, боевые возможности должны соответствовать динамично меняющемуся полю боя. Завод-производитель обязан поддерживать с фронтом постоянную связь и совершенствовать конструкцию. Крайне важно, чтобы модернизация не требовала радикальной переделки машины.

Отсюда следует четвертый параметр — производство и доступность. На войне количество зачастую важнее качества. Самый современный и технологически совершенный танк в одиночку ничего не изменит на поле боя. "Королевские тигры" Третьего рейха были очень серьезными машинами, но их было гораздо меньше, чем Т-34 с ИС-2, и войну они проиграли.

Следующее — универсальность. Танк должен быть способным выполнять боевую задачу в различных климатических и географических условиях — в пустыне, лесу, городе. В боекомплекте — снаряды для борьбы с бронетехникой, пехотой, фортификациями.

Наконец, надежность — чтобы ремонт в условиях большой войны был максимально простым, в идеале — силами экипажа. Кроме того, хороший ОБТ не вязнет в грязи, не выходит из строя из-за пыли, не глохнет в мороз.

Не воевавшие и слишком сложные

Последнее, десятое место в рейтинге американцы отдали британскому Challenger 2. Его ахиллесова пята — большая боевая масса, 62,5 тонны. Из-за этого запас хода по пересеченной местности — всего 250 километров. На СВО этот танк показал себя крайне ненадежным. Во-первых, его вес выдерживают не все мосты. Во-вторых — он вязнет в грязи в осеннюю и весеннюю распутицу. Проблем доставляет и нестандартное для НАТО нарезное орудие, требующее особых боеприпасов, что создает дополнительные трудности тыловикам и снабженцам.

На девятом месте — японский Type 10. По заявленным тактико-техническим характеристикам этот танк выглядит солидно. Однако он не участвовал ни в одном вооруженном конфликте и вряд ли пригоден для массового производства в условиях большой войны. Танкостроительные мощности у Японии — не самые выдающиеся. Восьмой — немецкий "Леопард-2". Эксперты признают его сильные стороны: мощное орудие, хорошая оптика, надежный двигатель. А вот бронезащита не справляется и с не самыми современными средствами поражения. В Сети немало видео, в которых украинский экипаж бросает танк на поле боя, как только он "разувался" на противотанковой мине.

Седьмой в рейтинге — новейший российский Т-14 "Армата". Это вершина отечественной танкостроительной мысли. Машина напичкана современными технологиями и техническими решениями — от комплекса активной защиты "Афганит" до необитаемой башни и совершенной оптики. Но танк очень сложен и дорог в производстве.

Шестой — китайский Т-99. Его главный плюс — дешевизна и простота. Можно выпускать тысячами. Но вызывают вопросы бронезащита и электроника. К тому же Т-99, как и японский Type-10, ни разу не применялся в вооруженных конфликтах. Неизвестно, какие "детские болезни" у него вылезут на поле боя. На соревнованиях по "Танковому биатлону" китайские экипажи вчистую проигрывали российским — как по ходовым качествам своих машин, так и по точности пушек.

Пятое место у южнокорейского K2 Black Panther. Суперсовременная машина со скорострельным орудием и превосходным бронированием. Многие называют этот танк самым совершенным в мире. Да вот беда — очень дорогой, порядка десяти миллионов долларов за единицу.

Четвертый в списке — французский Leclerk. Быстрый, с динамической защитой и автоматом заряжания. Но его серийное производство прекратили в 2008-м. И быстро пополнить запасы Париж в случае войны не сможет.

Универсальный танк

Тройку лидеров замыкает израильский Merkava V с передовыми датчиками, средствами РЭБ, впечатляющим двигателем и даже системой ИИ. По бумагам — практически идеальный танк. Но в Сети уже немало видео, где ливанцы уничтожают эти чудо-машины копеечными FPV-дронами. Защита верхней полусферы и кормы оставляет желать лучшего. А в конфликте с Ливаном в 2006-м Израиль потерял до 30 танков "Меркава" от огня советских противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-29.

Второе место американцы отдали американскому же M1A2 Abrams. Он стоит на вооружении десятка стран. Это один из самых воюющих танков в мире с богатым послужным списком. Однако воевал он исключительно на Ближнем Востоке и в Афганистане. Конфликт на Украине — первый для него на ином ТВД. Тут-то и выяснилось, что "Абрамсы" патологически не любят грязь. Их двигатели особенно страдают от жидкого чернозема. Нередко танк просто отказывался заводиться. А большая боевая масса неоднократно приводила к тому, что машина не успевала скрыться от дронов.

Ну а лидер — советский/российский Т-72. Различные модификации этого танка, включая лицензионные, стоят на вооружении более 40 государств. И это единственная машина, полностью соответствующая всем критериям оценки. "Семьдесятдвойка" хорошо бронирована, благодаря боевой массе всего в 41 тонну имеет запас хода свыше 500 километров, легко поддается как заводской модернизации, так и кустарным улучшениям в прифронтовой зоне. Т-72 можно производить массово и легко восполнять потери. Танк одинаково эффективен как в пустыне, так и в поле, городе, лесу. А отремонтировать его зачастую можно силами экипажа.

Впрочем, любой рейтинг — условность. СВО показала: в условиях массового применения дронов любой, даже самый технически совершенный танк живет очень недолго. В современной войне гораздо важнее тактико-технических характеристик выучка экипажа, интегрированность боевой машины в общую картину боя, кустарные доработки техники под конкретные нужды и нестандартная тактика боевого применения.