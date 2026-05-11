Боевая машина-амфибия Zaha ВС Турции.

Боевая машина-амфибия (БМА) «Заха» (Zaha Marine Assault Vehicle, MAV) стоит на вооружении десантно-штурмовой бригады морской пехоты ВС Турции. Гусеничное 30-тонное транспортное средство производства компании FNSS Savunma Sistemleri предназначен для спуска на воду с десантных кораблей на этапе высадки морского десанта.

БМА перевозит морскую пехоту на берег под защитой брони со скоростью около 13 км/ч (7 узлов) с помощью двух водометных движителей. По данным производителя, бронемашина (БМ) способна передвигаться по морю, с суши на море и с берега на берег, а также способна выдерживать волнение моря до 4 баллов. Конкретный запас хода «Заха» от корабля до берега засекречен и не разглашается. Общий запас хода «Заха», официально заявленный производителем, составляет 700 км.

FNSS подчеркивает устойчивость полностью герметичного корпуса с плоским днищем на воде, в том числе способность самостоятельно возвращаться в исходное положение в случае опрокидывания в сложных морских условиях. На суше «Заха» может развивать скорость до 70 км/ч и имеет запас хода 500 км. Он предназначен для использования совместно с основными боевыми танками (ОБТ) и другими образцами боевой техники.

В настоящее время БМА базируются на десантно-вертолётном корабле-доке (LHD) ВМС Турции TCG «Анадолу». Первые общедоступные кадры с БАМ в действии были сняты Министерством обороны Турции во время военно-морских учений национального уровня в июне 2023 года. Тогда машины-амфибии самостоятельно десантировались с «Анадолу» и направились к берегу, где обеспечили прикрытие для дополнительных сил, прибывших на десантных кораблях и вертолётах. Первое развертывание «Заха» состоялось в ходе многонациональных учений НАТО Sea Wolf в январе 2024 года.

Конфигурация

Бортовая система наступательного вооружения состоит из стабилизированной дистанционно управляемой башни ÇAKA (разработанной компанией FNSS специально для «Заха»), оснащенной 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом и 40-мм автоматической гранатометной установкой, а также двумя блоками дымовых гранатометов.

Башня может поворачиваться на 360° и оснащена тепловизионными прицелами для ведения огня в дневное и ночное время. Базовая система защиты алюминиевого корпуса включает пассивную баллистическую и противоминную защиту в соответствии со стандартами STANAG 4569 (точный уровень защиты засекречен), а также автоматическую систему пожаротушения и защиты от химико-биологических, радиологических и ядерных угроз. Для защиты от более серьезных угроз может устанавливаться дополнительная броня.

Вариант БТР, составляющий основу семейства машин-амфибий «Заха», рассчитан на экипаж из трех человек и 18 экипированных бойцов, которые покидают машину через заднюю гидравлическую рампу. В аппарель рампы встроена ручная дверца для выхода в случае отказа гидравлической системы.

К концу апреля 2023 года ВС Турции получили в общей сложности 27 ед. БАМ. Это весь первый транш, состоящий из 23 ед. в варианте БТР и по две единицы в вариантах командно-штабной машины и машины для эвакуации. Компания FNSS заявляет, что на базе этой машины можно создать и другие варианты, в том числе для проведения инженерных работ и поддержки на поле боя, хотя на сегодняшний день заказов на эти специализированные машины нет. В рамках программы БАМ разработан четвертый вариант, оптимизированный для преодоления минных полей.

Компания также предлагает модернизированную боевую машину-амфибию. На выставке IDEF 2025 в Стамбуле FNSS представила две БМА с усиленным вооружением. На каждом из них установлена модифицированная башня «Чака» (ÇAKA). Обе новые конфигурации повышают противотанковые возможности машины, в том числе позволяют поражать основные боевые танки.

Башня Çaka 30/AT-O оснащена 30-мм автоматической пушкой Venom LR с низкой отдачей производства компании Samsun Yurt Savunma, а также двумя ПТУР Roketsan OMTAS. Пушка Venom LR использует патрон 30×113 мм, имеет эффективную дальность стрельбы 2000 м и может вести огонь бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. ПТУР OMTAS предназначена для поражения бронированных целей на дальности до 4000 м.

В более легкой башне ÇAKA-AT-K установлен 12,7-мм пулемет, а также два ПТРК Roketsan Karaok с дальностью стрельбы 2500 м. По данным FNSS, обе новые версии башни соответствуют 7-му уровню технологической готовности (TRL 7).

Будущие продажи

ВС Турции расширяют свой корпус морской пехоты с нынешних размеров (примерно эквивалентных усиленной бригаде) до трех бригад. Хотя оборонное ведомство публично не подтверждало планы по закупке второго транша БМА «Заха», ожидается, что будут размещены дополнительные заказы для поддержки растущей структуры вооруженных сил. Турецкая пресса сообщает, что такой заказ находится на рассмотрении. В связи с этим есть предположения, что второй заказ может включать в себя дополнительные модификации, такие как система разминирования или машины огневой поддержки с противотанковыми орудиями. Кроме того, FNSS активно продвигает боевую машину-амфибию «Заха» на экспортном рынке. Компания сообщила о заинтересованности потенциальных покупателей на Ближнем Востоке и в богатой архипелагами Юго-Восточной Азии, в частности в Катаре и Индонезии.

Источник: European Security & Defence