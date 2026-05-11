Лидер КНДР с дочерью посетил новейший эсминец и заслушал доклад об испытаниях

Источник изображения: topwar.ru

Генсек Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил эсминец «Чвэ Хён» и наблюдал за ходом испытаний, проводимых в рамках общей оценки оперативных способностей новейшего корабля в преддверии его ввода в строй.

В мероприятии приняли участие сопровождавшие лидера страны секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, первый замезаведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, командующий ВМС Пак Гван Соб, советник министерства обороны Пак Чон Чхон, заместитель министра обороны и начальник Главного управления вооружений Ким Ган Ир, президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван, начальник Управления артиллерии Генерального штаба Ю Чхан Сон, начальник Управления оружейной экспертизы Минобороны Ким Мён Сон, а также другие руководящие работники сферы национальной обороны и кораблестроения.

Сопровождала Ким Чен Ына уже традиционно и его дочь Ким Чжу Э.

Ким Чен Ын, как сообщает ЦТАК, поднялся на борт эсминца «Чвэ Хён», где получил информацию о ходе испытаний, которые проходили в акватории Жёлтого моря.

В ходе инспекции глава государства проверил системы управления и вооружения эсминца, высоко оценив их боевые характеристики. Отмечается, что боевой корабль полностью подтвердил свою боевую готовность.

Как сообщается, эсминец «Чвэ Хён» будет передан ВМС КНДР в середине июня текущего года.

Как видно, вооружённые силы Северной Кореи, включая военно-морскую их часть, активно совершенствуются. Проводятся испытания новейших боевых кораблей, ракетного вооружения, бронетехники.

Напомним, что некоторое время назад из конституции КНДР был изъят пункт о цели в виде объединения Корейского полуострова.

«Чвэ Хён» является самым крупным надводным кораблём, построенным Северной Кореей на данный момент.

Полное водоизмещение: около 5000 тонн, длина: 144 м, ширина: 16 м, скорость: до 30 узлов, силовая установка: предположительно CODOG (комбинированная: дизели + газовая турбина).

Вооружение: 130-мм универсальная пушка, зенитная/ближняя ПВО: 1×Панцирь-МЭ (или корейский аналог), 2×30-мм CIWS, 14,5-мм пулемёты.

Ракетное вооружение: порядка 80 ячеек вертикального пуска разных размеров - для противокорабельных, крылатых и баллистических ракет (включая носители тактического ядерного оружия). 4×4 пусковые установки противокорабельных ракет (вероятно, аналоги P-15/Кумсал или современные северокорейские), 2×2×533-мм торпедных аппарата.

Авиация: вертолётная площадка (без ангара в ранних конфигурациях), возможность базирования 1 вертолёта или БПЛА.

Радары с АФАР, средства РЭБ. Корпус выполнен с элементами технологии малой заметности.

Корабль прошёл испытания крылатых и противокорабельных ракет в 2025–2026 годах, включая стратегические крылатые ракеты большой дальности.

Боевой корабль назван в честь северокорейского генерала и политика, участника антияпонской партизанской борьбы в Маньчжурии, командира корпусов во время Корейской войны, министра Народных Вооружённых Сил КНДР.